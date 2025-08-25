به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره کنفرانس بینالمللی «بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها» به همت دانشگاه اصفهان و با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بهمنماه ۱۴۰۴ در مرکز نوآوری صنایع سرگرمی این دانشگاه برگزار خواهد شد.
این رویداد علمی که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده، محفلی برای تبادل نظر و همافزایی میان متخصصان حوزههای گوناگون از جمله فناوری اطلاعات، هنر، روانشناسی، جامعهشناسی، علوم شناختی، مطالعات رسانه، مدیریت، اقتصاد و پزشکی است. هدف اصلی آن، توسعه نگاه نقادانه و خلاقانه به بازیهای رایانهای و دیگر فناوریهای سرگرمکننده مانند واقعیت ترکیبی و شبیهسازیهای تعاملی عنوان شده است.
تمرکز ویژه بر نقش هوش مصنوعی در بازیها
موضوع محوری این دوره «بازاندیشی نقش هوش مصنوعی در بازیهای رایانهای» است. در این چارچوب، پژوهشگران به بررسی جایگاه رو بهگسترش هوش مصنوعی در طراحی، ساخت، تجربه و تحلیل بازیها خواهند پرداخت؛ از جمله در حوزههایی مانند طراحی رفتار شخصیتهای غیربازیکن (NPC)، شخصیسازی تجربه کاربر، تولید خودکار محتوای روایی و بصری، تحلیل دادههای شناختی و عاطفی بازیکنان، و بررسی چالشهای حقوقی و اخلاقی.
محورهای کنفرانس به این شرح است: ابعاد انسانی و فرهنگی: روانشناسی، جامعهشناسی، سواد رسانهای، هویت و فرهنگ، خانواده و آموزش، حقوق کودک، نقش رسانهای / مدیریت و اقتصاد: پروژه و کسبوکار بازی، بازاریابی، کارآفرینی، حقوق مؤلف، اقتصاد درونبازی / فناوری و طراحی: هوش مصنوعی، دادهکاوی، واقعیت گسترده، UI/UX، تولید محتوای رویهای / هنر و روایت: طراحی بصری، شخصیتپردازی، روایت تعاملی، تجربه عاطفی / بازیهای جدی: آموزش، درمان، تبلیغات، فرهنگسازی/ نگاه ویژه: بازاندیشی نقش هوش مصنوعی در بازیهای رایانهای.
این کنفرانس با طرح پرسشهایی بنیادین همچون «مرز خلاقیت انسان و ماشین کجاست؟» و «آیا هوش مصنوعی تجربه بازی را انسانیتر یا مصنوعیتر میکند؟» از پژوهشها و ایدههایی با رویکرد نو، دادهمحور و انتقادی استقبال میکند.
فرصتها و مزایا برای شرکتکنندگان
از جمله مزایای حضور در این رویداد میتوان به تعامل مستقیم با پژوهشگران و فعالان صنعت بازی در ایران و جهان، ثبت مقالات در نمایههای معتبر داخلی، امکان چاپ نسخه توسعهیافته آثار برگزیده در مجلات علمی مورد تأیید وزارت علوم و حمایتهای ویژه از پروژههای برجسته اشاره کرد.
کمیته برگزاری از همه پژوهشگران، بازیسازان، فناوران، هنرمندان و علاقهمندان دعوت کرده است تا با ارسال مقالات علمی، ایدههای نوآورانه و محصولات پژوهشی خود در شکلگیری هرچه پربارتر این رویداد سهیم باشند. علاقمندان میتوانند برای ثبتنام و ارسال مقالات به نشانی http://cgco2026.ui.ac.ir مراجعه کنند.
