به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توانیر با اشاره به رشد مصرف برق در روزهای گرم سال، گفت: صنعت برق کشور برای تأمین پایدار انرژی نیازمند همراهی همه مشترکین در رعایت الگوهای مصرف و مقابله با استفاده‌های غیرمجاز است.

کفیلی به اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» اشاره کرد و اظهار کرد: از ابتدای خرداد، هر شب ۱۰۰ اکیپ عملیاتی برق در سراسر کشور معابر، اصناف و مجتمع‌های بین‌راهی را مورد بازدید قرار می‌دهند تا مصارف غیرضروری شناسایی و اصلاح شود. همچنین در برخی استان‌ها از جمله تهران، برنامه‌های جهادی هفتگی با هدف برخورد با مشترکان پرمصرف در حال اجراست.

این مسئول دولتی با اشاره به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) به‌عنوان یکی از عوامل تشدید مصرف و ناترازی برق، تاکید کرد: شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش‌های خود از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، ضمن کمک به کاهش مصارف غیرقانونی، از مشوق‌های پیش‌بینی شده نیز بهره‌مند شوند.

وی با بیان این که در شرایط ناترازی تولید و مصرف برق، کاهش بار شبکه تنها با مشارکت همگانی امکان‌پذیر خواهد بود، افزود: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و انتقال مصارف به ساعات غیراوج، از اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بار شبکه ایفا کند.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توانیر در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و کم بارشی و از دست رفتن بخش زیادی از منابع تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، تولید و تأمین برق پایدار کشور و عبور از دوره اوج مصرف تابستان، تنها با همکاری همه مشترکان و مقابله جدی با مصارف غیرمجاز امکان‌پذیر خواهد بود.