به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق، مانع تأمین پایدار انرژی برای صنایع و بخش تولیدی کشور میشود، اظهار داشت: برآورد ما نشان میدهد حدود دو هزار مگاوات، معادل پنج درصد مصرف برق کشور و نزدیک به ۲۰ درصد ناترازی میان تولید و مصرف، ناشی از فعالیت ماینرهای غیرمجاز است.
وی افزود: در فصل تابستان، مصرف این میزان برق معادل مصرف دو تا سه استان کشور است و در شرایطی که دمای هوا در برخی مناطق جنوبی به ۵۰ درجه میرسد، این مسئله تأمین برق بخشهای حیاتی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را دشوار میکند.
الهداد از رشد پنجبرابری کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و مهمترین عامل آن را علاوه بر پایش فنی، گزارشهای مردمی دانست. وی خاطرنشان کرد: گزارشهای ارسالی به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ به صورت کاملاً محرمانه ثبت و بررسی میشود و پس از تأیید، بدون درج مشخصات گزارشدهنده، برای اقدام قضائی و جمعآوری دستگاهها به شرکتهای استانی ارسال میشود.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، با هشدار نسبت به مسئولیت قانونی مالکان اماکن اجارهای گفت: طبق آئیننامه، مالک در قبال بدهی برق، خسارت به شبکه و تجهیزات، حتی در صورت اجاره ملک، مسئول است. همچنین بر اساس تصمیمات کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از برق یارانهای بخشهای کشاورزی یا صنعتی برای استخراج رمزارز، مصداق جرم سازمانیافته محسوب و با آن برخورد قضائی میشود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: در بسیاری از کشورها استخراج رمزارز تنها در زمان مازاد انرژی مجاز است. در ایران نیز مسیر قانونی این فعالیت وجود دارد و سرمایهگذاران میتوانند با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و تحویل برق به شبکه، از انرژی تولیدی خود برای استخراج استفاده کنند.
این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: برآورد ما از تعداد ماینرهای غیرمجاز کشور حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه است که ۱۷۸۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات از بار شبکه را به خود اختصاص میدهند. تداوم همکاری مردم و دستگاههای مسئول، شرط اصلی موفقیت در کاهش این بار اضافی و تأمین پایدار برق کشور است.
