بسته شدن مسیر جنوب به شمال جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز

بسته شدن مسیر جنوب به شمال جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز

جانشین پلیس راه اعلام کرد: مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت ۱۵ امروز مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، یکم شهریورماه، مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به منظور کنترل ترافیک مسدود خواهد شد.

وی همچنین افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، نیز مسیر پل زنگوله در جهت شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی این محدوده ادامه یابد.

سرهنگ محبی تاکید کرد: این اقدامات با هدف روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در این محور پرتردد صورت گرفته است و از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای راهنمایی، سفری ایمن داشته باشند.

