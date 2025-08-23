پلیس راهوراصفهان برای دیدار سپاهان وپرسپولیس محدودیت ترافیکی اعمال کرد

سرهنگ علی‌اصغر زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس گفت: برای برگزاری هرچه منظم‌تر مسابقه و تسهیل عبور و مرور هواداران، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه نقش‌جهان اعمال می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۱۶ عصر روز دوشنبه ۳ شهریور تا ساعت ۲۴، تردد هرگونه وسیله نقلیه سنگین در مسیر بلوار آسمان، حدفاصل میدان امید تا میدان تاکسیرانی و بالعکس، و همچنین در بلوار فرزانگان، حدفاصل میدان تاکسیرانی تا میدان المپیک، در هر دو مسیر رفت و برگشت ممنوع است.

رئیس پلیس راهور مسیر جایگزین این بخش‌ها را چنین اعلام کرد: برای خودروهایی که قصد عبور از میدان امید را دارند، مسیر شهر حبیب‌آباد در شهرستان برخوار در نظر گرفته شده است. همچنین از پل سلیمان خاطر به سمت پل شریعتی و میدان المپیک تردد ممنوع است و مسیر جایگزین، پل سلیمان خاطر به سمت آزادگان و شهرستان‌های خمینی‌شهر و نجف‌آباد خواهد بود.

سرهنگ زارع تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی تراکم ترافیک در روز مسابقه، برخی محدودیت‌های موقت و دائم در مناطق پرتردد به اجرا درخواهد آمد. از شهروندان تقاضا داریم ضمن همکاری با مأموران پلیس، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا شرایط برای حضور هواداران و برگزاری منظم مسابقه فراهم شود.