تکواندوکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان معرفی شدند

مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو با شناخت نفرات برتر جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با نظارت مستقیم هادی ساعی رئیس فدراسیون و اعضای کادر فنی امروز یکشنبه، دوم شهریور ماه با قضاوت داوران بین المللی در خانه تکواندو برگزار شد.

این رقابت‌ها به منظور معرفی نفرات برتر جهت حضور در دو رویداد مهم مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین و ششمین دوره مسابقات کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان انجام و در پایان ترکیب نهایی تیم ملی مشخص شد.

بر همین اساس مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی، امیر سینا بختیاری، مهران برخورداری، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

همچنین تیم ملی با ترکیب امیر محمدی، نصیر احمدی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، علی خوش روش، امیر رضا صادقیان، علی نجفی، (علی احمدی) نیز به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام خواهد شد.

هدایت تیم ملی بر عهده مجید افلاکی است. علی تاجیک و مهرداد یوسفی نیز مربیان تیم ملی خواهند بود.

