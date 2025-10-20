به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم شهر ووشی چین شد تا از روز جمعه هفته جاری کار خود را در این مسابقات آغاز خواهد کرد. یک روز پیش از شروع این رقابت‌ها مجمع سالیانه فدراسیون جهانی به منظور انتخاب رئیس، نواب رئیس، خزانه دار و اعضای هیئت اجرایی برگزار خواهد شد.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان که چندی پیش به عنوان عضو هیئت اجرایی اتحادیه آسیا انتخاب شد، برای حضور در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی ثبت نام کرده است. البته او کار دشواری پیش رو دارد چرا که از هر قاره فقط یک نفر مرد و یک نفر زن انتخاب می‌شوند. در قاره کهن ۱۲ نفر نامزد شده اند که ۴ نفر زن و ۸ نفر مرد با هم به رقابت خواهند پرداخت.

ساعی با نمایندگان نپال، امارات، قزاقستان، هند، هنگ کنگ و دو کره‌ای برای رسیدن به این سمت مهم رقابت خواهد کرد. علاوه بر دو کره‌ای نمایندگان ۵ کشور دیگر از افراد با نفوذی هستند که به لحاظ سیاسی و مالی مورد توجه مسئولان فدراسیون جهانی قرار دارند و بدون شک ساعی در اولین تجربه انتخاباتی خود در سطح جهانی کار دشواری در رقابت با این نفرات دارد.

مرد پرافتخار ورزش ایران و رئیس فدراسیون تکواندو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان و همچنین انتخابات فدراسیون جهانی نظراتش را مطرح کرد.

حضور در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی شدنی ولی سخت و پیچیده است

رئیس فدراسیون تکواندو گفت: با نظر فدراسیون جهانی و البته اصلاح قانون که دوره قبلی صورت گرفت از این دوره و از هر قاره تنها یک آقا و یک خانم پس از رای گیری عضو هیئت اجرایی خواهند شد. بر همین اساس هم کار سخت و دشوار است. با وجود دشواری و رقابت فشرده، امیدوارم بتوانیم نماینده‌ای شایسته از ایران و قاره آسیا در این ساختار بین‌المللی باشیم. هرچند مسیر سخت‌تر از گذشته است اما با اتکا به توان و حمایت جامعه تکواندو، هدف ما دستیابی به این موفقیت برای کشور است.

وی ادامه داد: موضوع انتخابات یک کار سخت و بسیار پیچیده است که کسب نتیجه در آن به خیلی از عوامل بستگی دارد. از ماه‌های رایزنی‌های صورت گرفته و با رؤسای فدراسیون چند کشور جلسات حضور و تماس‌های تلفنی داشتیم. از مربیان ایرانی که در سایر کشورها مشغول به فعالیت هستند نیز کمک گرفتیم. ان شالله که بتوانیم از این آزمون سخت سربلند بیرون بیایم.

انگیزه ملی پوشان برای موفقیت بالاست

هادی ساعی با اشاره به رقابت‌های پیش روی تیم ملی تکواندو ایران گفت: مسابقات قهرمانی جهان از روز جمعه دوم آبان ماه آغاز می‌شود. ملی‌پوشان انگیزه‌ای بالایی برای حضور در این رقابت‌ها دارند و با توجه به تمرینات سخت و فشرده‌ای که پشت سر گذاشته اند در آمادگی بدنی خوبی قرار دارند. مرحله نهایی تمرینات در چین برگزار خواهد شد و ملی پوشان با بیشترین انرژی مترصد شروع مسابقات هستند.

رقابت بهترین‌های جهان با حضور نمایندگان ۱۴۰ کشور جهان

رئیس فدراسیون تکواندو با اشاره به گستردگی و سطح بالای مسابقات جهانی اظهار داشت: رقابت‌های جهانی تکواندو در این دوره به‌دلیل حضور بیش از ۱۴۰ کشور دنیا از بالاترین سطح فنی برخوردار است. تاکنون حضور این تعداد ورزشکار در یک دوره از مسابقات سابقه نداشته است. ۹۹۰ تکواندوکار در این دوره برای کسب مدال مبارزه می‌کنند. دوره قبل در باکو مدال‌ها میان کشورهای مختلف تقسیم شد و این امر نشان می‌دهد که تکواندو در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری داشته است. ادوار گذشته تنها چند کشور محدود موفق به کسب مدال می‌شدند اما اکنون پراکندگی مدال‌ها نشان‌دهنده توسعه و حرفه‌ای‌تر شدن این رشته در سطح جهان است.

دوری هشت ساله از طلای جهان

هادی ساعی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: تیم ملی تکواندو در گروه مردان از سال ۲۰۱۷ و مسابقات جهانی «موجو» ی کره جنوبی موفق به کسب مدال طلا نشده بود. اما در این دوره می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم. به واقع باور دارم که در رقابت‌های پیش‌رو این طلسم شکسته خواهد شد. تیم فعلی ما ترکیبی از تجربه و جوانی است و ملی‌پوشان از توانایی فنی و انگیزه بالایی برای کسب مدال برخوردارند. مطمئن هستم در این دوره تنها یک مدال طلا نخواهیم گرفت، بلکه بیش از آن موفقیت کسب خواهیم کرد.

برگزاری رقابت‌های امیدها

رئیس فدراسیون کاراته در ادامه افزود: فدراسیون جهانی نخستین دوره مسابقات زیر سال قهرمانی جهان را در ماه‌های آینده برگزار می‌کند. بر همین اساس مسابقات مرحله نخست انتخابی در تبریز برگزار شد و پس از آن بهترین‌ها در مرحله دو مسابقات انتخابی به میدان رفته و بهترین‌ها به اردوی آماده سازی دعوت شدند. با توجه به اینکه باید تا ۱۰ آبان ماه اسامی را به فدراسیون جهانی اعلام کنیم، ترکیب کادر فنی و نفرات اعزامی را معرفی خواهیم کرد.

نقش همدلی خانواده تکواندو

هادی ساعی در پایان با تأکید بر اتحاد، تلاش و همدلی خانواده تکواندو اظهار داشت: امیدوارم در رقابت‌های جهانی پیش‌رو شاهد درخشش دوباره تکواندو ایران باشیم و نام کشورمان را بار دیگر در میان قدرت‌های برتر جهان تثبیت کنیم.