به گزارش خبرنگار مهر، «می‌کشونی» عنوان تازه‌ترین اثر موسیقایی حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که بعد از ۸ سال توقف در فعالیت‌های این هنرمند پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

اثری که به نظر می‌آید بعد از حواشی متعددی که برای این خواننده طی سال‌های مختلف به وجود آمده به نوعی آغازگر فصل تازه فعالیت‌های این خواننده محسوب می‌شود.

تک آهنگ «می‌کشونی» بر خلاف آثار اخیر این خواننده که در حال و هوای سیاسی و حماسی خوانده می‌شد، از مضمونی عاشقانه برخوردار است. در این قطعه حامد زمانی به عنوان شاعر، آهنگساز و خواننده و امیر جمال‌فرد به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

برای شنیدن تک آهنگ «می‌کشونی» به خوانندگی حامد زمانی اینجا را ببینید.