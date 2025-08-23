  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

حامد زمانی بعد از ۸ سال با یک تک آهنگ بازگشت؛ «می‌کشونی» شنیدنی شد

حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ بعد از ۸ سال توقف در انتشار آثار موسیقایی‌اش، تک آهنگ «می‌کشونی» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «می‌کشونی» عنوان تازه‌ترین اثر موسیقایی حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که بعد از ۸ سال توقف در فعالیت‌های این هنرمند پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

اثری که به نظر می‌آید بعد از حواشی متعددی که برای این خواننده طی سال‌های مختلف به وجود آمده به نوعی آغازگر فصل تازه فعالیت‌های این خواننده محسوب می‌شود.

تک آهنگ «می‌کشونی» بر خلاف آثار اخیر این خواننده که در حال و هوای سیاسی و حماسی خوانده می‌شد، از مضمونی عاشقانه برخوردار است. در این قطعه حامد زمانی به عنوان شاعر، آهنگساز و خواننده و امیر جمال‌فرد به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

برای شنیدن تک آهنگ «می‌کشونی» به خوانندگی حامد زمانی اینجا را ببینید.

کد خبر 6568690
فریبرز دارایی

