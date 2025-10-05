به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «صمود» عنوان دومین اثر موسیقایی منتشر شده از سوی حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان در فصل جدید فعالیت های موسیقایی اش به حساب می آید که طی روزهای گذشته با محوریت کودکان مظلوم غزه در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ قاسم صرافان، مرتضی آل کثیر، محسن کریمی راهجردی شاعران، امیر جمال فرد تنظیم کننده و میثم حسنی به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

زمانی در توضیح این قطعه نوشته است: «امیدوارم این صدا به گوش جهان برسد؛ لطفاً کمک کنید به انتشار جهانی».

«می‌کشونی» عنوان تازه‌ترین اثر موسیقایی حامد زمانی بود که اول شهریور سال جاری بعد از ۸ سال توقف در فعالیت‌های این هنرمند پیش روی مخاطبان قرار گرفت.