امضای توافقنامه شراکت نظامی میان عربستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس عربستان، وزارت دفاع عربستان توافقنامه مشارکت نظامی با گارد ملی آمریکا برای ایالتهای ایندیانا و اوکلاهما امضا کرد.
این مراسم در باشگاه افسران نیروهای مسلح عربستان در ریاض برگزار شد و تعدادی از مقامات ارشد از دو طرف، به همراه مقامات وزارت کشور و وزارت گارد ملی سعودی در آن شرکت داشتند.
این توافقنامه از جانب وزارت دفاع عربستان، باحضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سپهبد ستاد فایض بن حامد الرویلی و رئیس دفتر گارد ملی آمریکا، سپهبد استیون نوردهاوس و معاون کل گارد ملی ایالت اوکلاهما، ژنرال توماس مانسینو، و معاون کل گارد ملی ایالت ایندیانا، سرتیپ لورانس میونیک به امضا رسید.
این توافقنامه در چارچوب برنامه شراکت بینالمللی (SPP) وابسته به وزارت دفاع ایالات است، که شامل بیش از (۱۱۵) شراکت بینالمللی در سراسر جهان است و هدف آن تقویت همکاریهای دفاعی و امنیتی از طریق آموزش، تبادل تجربیات و حمایت از تلاشهای امنیت و ثبات میباشد.
توافقنامه مذکور شامل چندین حوزه اصلی میباشد از جمله توسعه قابلیتهای دفاعی مشترک، افزایش آمادگی نیروهای مسلح عربستان، شرکت در تمرینات نظامی مشترک، توسعه رهبری و برنامهریزی استراتژیک، تقویت پاسخ به بحرانها و مدیریت بحرانها، و ساخت شراکتهای پایدار مؤسسهای.
همچنین شامل اجرای بازدیدهای تبادل، تمرینات میدانی مشترک در دو کشور، برنامههای تبادل افسران، تبادل تجربیات، و سازماندهی کارگاههای تخصصی در زمینه رهبری و برنامهریزی، هوش مصنوعی، و مدیریت بحران به همراه پروژههای اجتماعی و فرهنگی است که همکاری و نزدیکی بین دو طرف را تقویت میکند.
