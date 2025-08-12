به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شرکت ملی حمل و نقل دریایی عربستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اخبار منتشر شده در خصوص مشارکت در انتقال سلاح به اراضی اشغالی را تکذیب می‌کند.

در این بیانیه آمده است که شرکت مذکور به سیاست‌های عربستان در قبال مسأله فلسطین پایبند است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است که این شرکت هیچ گاه هیچ محموله‌ای به اراضی اشغالی منتقل نکرده و تمام فعالیت‌هایش تحت نظارت دقیق است.

چند روز قبل گزارش شده بود که کارکنان بندر جنوا واقع در ایتالیا مانع عبور کشتی سعودی ینبع حامل تسلیحات نظامی برای رژیم صهیونیستی شدند.

بر اساس این گزارش، این کشتی سعودی به همراه تجهیزات نظامی از آمریکا راهی منطقه شده بود که کارکنان بندر جنوا متوجه شدند تجهیزات مذکور برای رژیم صهیونیستی حمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است، حدود ۴۰ تن از کارکنان بندر جنوا خود را به روی عرشه این کشتی سعودی رساندند و آن را محاصره کردند.

مسئولان این بندر متعهد شدند که یک سازوکار نظارتی دائم برای بررسی قاچاق سلاح بعد از این واقعه ایجاد کنند.