زمزمه «آمدم ای شاه پناهم بده» در مازندران؛ طریق الرضا غرق در ماتم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عزاداری آل الله در مازندران از آغاز ماه محرم شروع می‌شود و تا پایان ماه صفر ادامه پیدا می‌کند، مردم این دیار با پایبندی به سنت دیرینه، هر ساله در طول این مدت لباس عزا می‌پوشند و پس از پایان مراسم عزاداری برای امام رضا علیه‌السلام، رخت عزا را از تن درمی‌آورند.

شب گذشته، شهرها و روستاهای استان رنگ ماتم گرفت. از ساعات ابتدایی شب شهادت امام رضا علیه‌السلام، پرچم‌های سیاه بر فراز مساجد، تکایا و حسینیه‌ها برافراشته شد و نوای روضه و نوحه در کوچه‌ها و محله‌ها پیچید. چراغانی‌های مشکی در معابر و فضاهای عمومی، سایه‌ای از ماتم غریب‌الغربا را در سراسر استان گسترد.

شور عزاداری در ساری

در ساری، خیابان‌های مختلف شاهد تجمع هیئت‌ها بود. بسیاری از عزاداران تا پاسی از شب در مساجد و تکایا ماندند. پیرغلامان با چشمانی اشکبار در کنار جوانان ایستاده بودند و گفتند: این شب فرصتی است برای تجدید عهد با امام غریب.

زنان و مردان مازندرانی همچنان لباس عزا بر تن دارند و به رسم سنت دیرینه، تا پایان آئین‌ها از آن دست نمی‌کشند. در برخی خانه‌ها، زنان مشغول پخت آش و شله و نذرهای سنتی هستند و مردان در آماده‌سازی پرچم‌ها و سنج و طبل مشارکت می‌کنند.

بازار قدیم و مسجد جامع در ماتم

دیشب قائمشهر میزبان جمعیت قابل توجهی بود که بازار قدیم و مسجد جامع را پر کرده بودند. جوانان در کنار بزرگان شهر با نوای مداحان سینه می‌زدند و اشک ریختند.

یک نوجوان هیئتی گفت: نسل ما عشق به امام رضا علیه‌السلام را از پدران و مادرانمان آموخته و حالا می‌خواهیم این ارادت را ادامه دهیم.

مسیر منتهی به مساجد و تکایا با پرچم‌های یا رضا تزئین شده و صدای طبل و سنج و عزاداری در مناطق مختلف شنیده می‌شد.

بابل؛ نذر و اشک در اطراف مصلا

بابل شب پرشوری داشت. دسته‌های عزاداری در مصلای بزرگ شهر جمع آمدند و صدای مداحان با زبان فارسی و مازندرانی فضا را پر کرده بود. بانویی بابلی که در حال توزیع شربت نذری بود، گفت: امام رضا علیه‌السلام پناه همه ما است و نذری دادن در این شب، افتخاری است که باید حفظ شود.

در شب سوگواری امام هشتم، مغازه‌ها و کسب‌وکارها تعطیل شدند تا صاحبانشان بتوانند در مراسم شرکت کنند و فضا یکپارچه معنوی و ماتم‌زده باشد.

صبح شهادت؛ آغاز ماتم در کوچه‌ها و خیابان‌ها

با طلوع خورشید، مازندران دوباره در ماتم غرق شد. کوچه‌ها و خیابان‌ها هنوز سیاه‌پوش است و پرچم‌ها در باد تکان می‌خورد.

در آمل، مردم عزادار از صبح زود با پای پیاده به سمت امامزاده عبدالله و دیگر بقاع متبرکه حرکت می‌کنند. یک پیرمرد آملی که هر ساله در آئین‌های عزاداری شرکت می‌کند، می‌گوید: هر ساله این روز را با پای برهنه در عزاداری شرکت می‌کنم تا ارادتم را به امام رضا علیه‌السلام نشان دهم.

در آئین‌های عزاداری سالروز شهادت امام غریب، خانواده‌ها دسته‌جمعی با کودکان خود در مسیر دسته‌ها حاضر می‌شوند و نسل‌های جوان با نوای یا رضا و زمزمه آمدم ای شاه پناهم بده، شور و عشق خود را به نمایش می‌گذارند.

نوشهر و چالوس؛ نوای میراث پدران

در نوشهر و چالوس نیز شب گذشته شاهد برپایی آئین‌های عزاداری بودیم. پرچم‌های بزرگ یا رضا (ع) در دستان جوانان قرار دارد و صدای نوحه‌های محلی و فارسی فضا را پر کرده بود. یکی از مداحان محلی گفت: این نوحه‌ها میراث پدران ماست و وقتی خوانده می‌شوند، دل مردم به حرم امام رضا علیه‌السلام پر می‌کشد.

روستاهای سیاه‌پوش؛ نذری و حضور خانواده‌ها

روستاهای مازندران حال و هوای ویژه خود را دارند. در سوادکوه، نور و بلده، زنان روستایی از شب گذشته نذری‌ها را آماده کرده‌اند و آش محلی، شله و شیر برنج را میان عزاداران پخش می‌کنند. بانویی روستایی در سوادکوه گفت: دل ما همیشه در مشهدالرضا است و اگر نتوانیم سفر کنیم، با همین نذرها و اشک‌ها دل خود را به حرم می‌سپاریم.

از شب گذشته تا صبح امروز، تصاویر و ویدئوهای زنده از هیئت‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مردم سراسر مازندران با زمزمه آمدم ای شاه پناهم بده در طریق الرضا مسیر کوچه‌ها و خیابان‌ها را پر کرده‌اند و اشک‌هایشان پیوندی ناگسستنی با امام رئوف برقرار می‌کند.

امروز، مازندران با همه سبزی دشت‌ها و جنگل‌هایش، سیاه‌پوش غریب‌الغربا است. مردمی که شب گذشته را تا سحر در کنار هم عزاداری کرده‌اند، صبح شهادت را نیز با نوای یا رضا، زمزمه آمدم ای شاه پناهم بده و اشک آغاز کرده‌اند. مردم دیار علویان با حفظ سنت‌های محرم تا صفر، لباس عزا بر تن دارند و این پیوند معنوی را تا پایان آئین‌ها ادامه می‌دهند.

شهادت امام رضا علیه‌السلام برای مردم این استان تنها یک مناسبت تاریخی نیست بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با اهل بیت و ابراز وفاداری به امام مهربانی‌ها. در همین ماتم، نوری از عشق و ایمان می‌درخشد که هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد.