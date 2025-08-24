گیلان در سالروز شهادت امام رضا (ع) غرق ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم گیلان به ویژه در شهرهای رشت و آستانه اشرفیه، شب گذشته و امروز با حضور گسترده در مساجد، حسینه‌ها، تکایا و اماکن مذهبی، مراسم سوگواری را برگزار کردند.

عزاداران با حضور در زیارتگاه و بقعه متبرکه خواهر امام رضا (ع) در رشت، «فاطمه اخری»، اشک ماتم ریختند این بقعه که از زیارتگاه‌های مشهور استان است، همیشه میزبان جمع کثیری از مؤمنان و دوستداران اهل بیت (ع) است.

بر اساس روایات، فاطمه اخری، خواهر امام رضا (ع)، در مسیر سفر به ایران برای پیوستن به برادرش در شهر رشت به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت.

همچنین بارگاه «آقا سید جلال الدین اشرف» برادر امام رضا (ع) در شهرستان آستانه اشرفیه مملو از حضور عزاداران بود و از ساعات اولیه امروز، گروه‌های مختلف عزاداری از سراسر استان در این مکان تجمع کردند.

حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در ۱۵ ذیقعده سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه به دنیا آمد و در ۲۹ صفر سال ۲۰۳ هجری قمری توسط مامون عباسی در طوس به شهادت رسید.