به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، برنامه «سرزمین من» رادیو فرهنگ، با ویژهبرنامهای سه روزه از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) روی آنتن رفته است. علیرضا تابان گوینده برنامه با بیان اینکه حضور در «سرزمین من» توفیقی از سوی خود امام رضا (ع) بوده است از حال و هوای این برنامه و ارادتش به ساحت مقدس ائمه اطهار (ع) گفت.
علیرضا تابان با ابراز خرسندی از این فرصت معنوی به خبرنگار مهر بیان کرد: افتخار دارم که سالها در رادیو فرهنگ کار میکنم و برنامهای را که دوست نداشته باشم، هرگز اجرا نمیکنم.
وی با اشاره به علاقه وافر خود به برنامههای مذهبی، بهویژه برنامههای مربوط به شهدا و ائمه معصومین (ع) افزود: 2 برنامه است که با تمام وجودم اجرایش میکنم. یکی برنامه ای مربوط به شهدا و دیگری برنامه مربوط به ائمه معصومین (ع) که اینها را با سلول سلول بدنم اجرا میکنم.
تابان در ادامه، با بیان اینکه اجرای برنامههای مذهبی، بهویژه در ایام شهادت حال و هوای خاصی دارد، گفت: احساس درونم را در اجرای این برنامه ها نمی توانم مخفی کنم و ممکن است در اجرای برنامه از قالب استانداردی که برای یک گوینده وجود دارد خارج شوم، مثل آدمهای دیگر اشکم میآید، بغض میکنم، گریه میکنم، حتی گاهی نمیتوانم حرف بزنم. عشق و علاقه به ائمه معصومین (ع) را بعضی میتوانند کنترل کنند، اما من نمیتوانم کنترلش کنم.
این گوینده با ابراز خرسندی از اینکه برای اولین بار این فرصت نصیبش شده است تا در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) به اجرای برنامه بپردازد، عنوان کرد: تا الان این افتخار را نداشتم که بتوانم در حرم مطهر یکی از ائمه معصومین (ع) اجرای برنامه داشته باشم. اما این توفیق نصیبم شد که از طرف شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه «سرزمین من» به همراه محمدرضا حاج حیدری تهیه کننده برنامه، به مشهد مقدس مشرف شویم و برنامه را روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه همزمان با شهادت امام رضا (ع) اجرا کنیم.
تابان در ادامه درباره حال و هوای اجرای برنامه از جوار حرم رضوی یادآور شد: اجرا در این فضای معنوی، تجربهای متفاوت و بینظیر است. حضور در کنار زائران و عزاداران، استشمام عطر حرم و احساس نزدیکی به امام رضا (ع)، به من انرژی و انگیزه مضاعفی میدهد تا بتوانم برنامهای درخور شان و منزلت آن حضرت اجرا کنم.
وی همچنین با اشاره به تفاوت اجرای این نوع برنامهها با دیگر برنامههای رادیویی تصریح کرد: برنامههای مناسبتی و مذهبی، نیازمند لحن و رویکردی خاص هستند. در این برنامهها، باید با قلبی آکنده از عشق و ارادت به اهلبیت (ع)، با مخاطبان سخن گفت و تلاش کرد تا پیام معنوی این ایام به درستی منتقل شود و من در این برنامه همه خودم و احساساتم را در قالب کلمات برای شنوندگان عرضه می کنم و امیدوارم بتوانم نایب الزیاره همه دوستدارانی که نتوانستند این روزها در حرم رضوی باشند، باشم و پل ارتباطی موثری برای انتقال فضای معنوی به مخاطبان ایجاد کنم.
تابان با بیان اینکه این برنامه، با هدف تبیین ابعاد شخصیتی و سیره امام رضا (ع) و همچنین، انعکاس حال و هوای معنوی زائران و عزاداران آن حضرت، از گروه تاریخ و اندیشه روانه آنتن شده است، ادامه داد: «سرزمین من» با محوریت موضوعاتی چون کرامات امام رضا (ع)، زیارت و آداب آن، معرفی اماکن متبرکه حرم رضوی، گفتگو با زائران و خادمان حرم، و پخش گزارشهای مردمی، تلاش میکند تا فضایی معنوی و پر از عطر رضوی را برای شنوندگان رادیو فرهنگ به ارمغان آورد.
وی در پایان گفت: همچنین، در بخشهایی از این برنامه، به معرفی مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی و شعرخوانی شاعران آیینی نیز پرداخته میشود.
برنامه «سرزمین من» به تهیهکنندگی محمدرضا حاج حیدری و گویندگی علیرضا تابان، از جمعه تا یکشنبه مصادف با ایام شهادت امام رضا (ع)، از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از حرم مطهر رضوی، از رادیو فرهنگ در حال پخش است.
