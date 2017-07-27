حضور کاروان رضوی فضای معنوی را در استان قزوین طنین انداز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت کاروان «زیر سایه خورشید» شامل ۵ نفر از خادمان حرم رضوی در سومین روز از حضور خود در استان قزوین، روز پنجشنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار کردند.

استاندار قزوین در این دیدار گفت: حضور خادمان حرم مطهر در مناطق مختلف کشور و اجرای برنامه های مختلف یک حرکت فرهنگی و معنوی اثرگذاراست که باید قدردان آن باشیم و آن را در راستای ترویج فرهنگ رضوی مغتنم بدانیم.

همتی بیان کرد: این حضور و آثار روحی و معنوی زیادی در میان مردم دارد و استقبال مردم استان از کاروان بیانگر عشق و ارادت گروههای مختلف به ائمه معصومین(ع) است.

استاندار قزوین یادآورشد: کاروان خادمان رضوی در مدت ۱۰ روز اقامت خود در استان قرار است برنامه های فرهنگی خوبی را اجرا کنند و دیدار با خانواده شهدا و اماکن مذهبی هم از کارهای خوبی است که می تواند نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی در میان مردم باشد.

وی اضافه کرد: با ترویج فرهنگ رضوی، معارف دین و ائمه معصومین علیهم السلام شاهد ایجاد شور و نشاط ویژه ای در میان گروه های مختلف اجتماعی خواهیم بود.

استاندار اظهارداشت: بارگاه امام رضا(ع) و سایر ائمه معصومین(ع) از بزرگترین سرمایه های معنوی ملت ایران است و زیارتگاهها به عنوان ملجا و پناهگاه همه ما شیعیان هستند که در زندگی همه ما تاثیر آرامش بخش دارند و به برکت وجود حرم مطهر امام هشتم آرامش معنوی و روحی نصیب مردم ایران شده است.

در ادامه سید مسعود موسوی مسئول کاراون رضوی گفت: در مدت ۱۰ روز اقامت خود در استان قزوین ضمن سفر به شهرستانها، شهرها و روستاهای مختلف ۲۰۰ عنوان برنامه اجرا می شود.

وی افزود: استقبال مردم استان از کاروان رضوی بسیار خوب و پرشور است و از سوم مرداد ماه تاکنون با حضور در مسجد امام رضا(ع)، مزار شهدا، دیدار با خانواده شهید رمزی، حضور در مسجد جوادالائمه، بیمارستان کوثر و بوعلی، دیدار با دختران نخبه قزوین نیز انجام می شود.

موسوی بیان کرد: شرکت در مراسم اختتامیه طرح ولایت و اردوهای جهادی، صبح گاه مشترک، حضور در مزار شهدای شهرستانها و دیدار با مردم در این سفر پیش بینی شده است.

مسئول کاروان رضوی در استان قزوین یادآورشد: کاروان رضوی با سفر به ۳۱ استان و ۵۰۰ شهر کشور و ۳۳ کشور جهان برای ترویج فرهنگ رضوی و اجرای برنامه های فرهنگی اقدام می کند.