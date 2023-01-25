مجاهدت های ائمه معصومین باعث حفظ مکتب تشیع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدحمید میرباقری در شب شهادت دهمین امام معصوم حضرت امام هادی (ع) در حرم مطهر رضوی ضمن بیان مرارت‌ها و سختی‌هایی که امام هادی (ع) در زمان حیات با آن مواجه بودند اظهار کرد: دوران سه امام قبل از حضرت ولی عصر (ع) از سخت‌ترین دوران امامت ائمه معصومین (ع) بود چرا که در این دوران دامنه تشیع گسترش بسیاری پیدا کرده بود.

سخنران حرم مطهر رضوی تصریح کرد: گسترش تشیع در این دوران دو دلیل داشت یکی فعالیت‌های گسترده علمی امام صادق (ع) و دیگری هجرت امام رضا (ع) از مدینه به خراسان بود.

وی بیان کرد: تا قبل از هجرت امام رضا (ع) بسیاری از مردم فقط بنی امیه و بنی عباس را می‌شناختند ولی در مسیر سفر امام رضا (ع) از مدینه تا خراسان بسیاری از مردم ایشان را ملاقات کردند و گویی پیغمبر خدا (ص) را ملاقات می‌کردند. لذا سفر امام رضا (ع) به خراسان برکات بسیاری برای دنیای تشیع داشت.

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری افزود: بعد از شهادت امام رضا (ع) تشیع توسعه بسیاری پیدا کرد و مردم در اقصی نقاط دنیا اهل بیت (ع) را می‌شناختند و به آن‌ها ارادت داشتند و همین امر موجب قدرت بیشتر شیعه و امامان شیعه شده بود.

سخنران حرم رضوی بیان کرد: ترس خلفای عباسی از گرایش مردم به اهل بیت پیامبر (ص) موحب شد که متوکل عباسی بارها بارگاه مطهر سیدالشهدا (ع) را تخریب کند ولی هر بار شیعیان این بارگاه را بهتر از قبل بازسازی می‌کردند که این امر نشان دهنده قدرت تشیع بود.

وی اظهار کرد: هرچه قدرت شیعه بیشتر می‌شد، فشار دشمن هم بیشتر می‌شد و همین امر دوران امامت امام هادی (ع) را به یکی از سخت‌ترین دوران‌های امامت تبدیل کرده بود.

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری بیان کرد: امام هادی (ع) با شش خلیفه عباسی هم دوره بودند یعنی در زمان ایشان شش خلیفه عباسی آمدند و رفتند و هرکدام از آنها با امکانات مادی بسیاری که در اختیار داشتند به مقابله با امام هادی (ع) و توسعه تشیع پرداختند ولی پیروز این میدان مبارزه امام هادی (ع) بود.

سخنران حرم مطهر رضوی اظهار کرد: دلیل و شاهد پیروزی امام هادی (ع) این است که امروز نامی از خلفای بنی عباس در میان نیست ولی بسیاری از مردم در اقصی نقاط دنیا محب امام هادی (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) هستند.

وی اضافه کرد: اگر مجاهدت‌های امام هادی (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) نبود امروز نامی از شیعه، مکتب تشیع، مسجد و محراب و … نبود.

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری خاطرنشان کرد: رمز پیروزی و موفقیت امام هادی در برابر خلفای ظالم و مستکبر عباسی این بود که ایشان هر کاری را برای رضای خدا انجام می‌دادند و کسی هم که برای رضای خدا کار کند خداوند نیز او را یاری خواهد کرد.

گفتنی است؛ مرثیه سرایی عباس حیدرزاده و اجرای برنامه توسط سید حسین سیدی از شاعران آئینی اهل بیت (ع) از دیگر برنامه‌های شب شهادت امام هادی (ع) در حرم مطهر رضوی بود. در پایان نیز زائران این بارگاه ملکوتی با قرائت دعای پرفیض توسل با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع) میثم مطیعی هدایت و رستگاری را از هادی الامم؛ حضرت امام هادی (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) خواستار شدند.