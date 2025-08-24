به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی در پیامی درگذشت جهان پهلوان و قهرمان نامدار کشتی ایران، امام علی حبیبی، دارنده مدال طلای المپیک و چندین مدال طلای جهانی را تسلیت گفت:
سردار مسلمی گفت: خبر درگذشت زندهیاد حبیبی در سالروز شهادت حضرت ثامنالحجج علی بن موسی الرضا (ع) موجب اندوه عمیق جامعه ورزشی و ورزشدوست ایران اسلامی شد.
وی افزود: جهان پهلوان حبیبی، که به حق لقب ببر مازندران را یدک میکشید، نخستین مدال طلای تاریخ ایران در ادوار المپیک را کسب کرد و پرچم میهن اسلامی را بر بلندای ورزش جهان به اهتزاز درآورد.
فرمانده سپاه کربلا تصریح کرد: نام امام علی حبیبی نمادی از غیرت، مردانگی و تلاش بیوقفه است و نه تنها برای مازندران، بلکه برای ایران عزیز و دنیای کشتی تا ابد جاودانه خواهد ماند.
وی ادامه داد: این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم مرحوم حبیبی، جامعه ورزش کشور و به ویژه خانواده پرافتخار کشتی ایران و دیار علویان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند این قهرمان فقید، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
