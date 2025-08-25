اعلام زمان مراسم وداع و تشییع جهان پهلوان «امامعلی حبیبی»

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران جزئیات مراسم تشییع و تدفین جهان پهلوان زنده‌یاد امامعلی حبیبی، قهرمان ماندگار ورزش ایران و افتخار شهرستان بابل را تشریح کرد.

میرتبار با اشاره به جایگاه والای این پهلوان گفت: امامعلی حبیبی با افتخارات و تلاش‌های خود نام بابل و ایران را در میادین جهانی مطرح کرد و برای نخستین بار پرچم مقدس کشورمان را در المپیک به اهتزاز درآورد. یاد و نام او همواره مایه فخر و مباهات مردم بابل و ملت ایران خواهد بود.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر مرحوم حبیبی روز چهارشنبه از کنار ورزشگاه آزادی بابل که در سال ۱۳۴۲ با همت ایشان ساخته شد آغاز خواهد شد و سپس به‌صورت خودرویی تا میدان ولایت بدرقه می‌شود.

فرماندار ویژه بابل ادامه داد: پس از بدرقه در شهر، مراسم مشایعت در زادگاه وی، روستای درزیکلای بخش گتاب برگزار و بنا به وصیت مرحوم حبیبی، پیکر ایشان در آرامگاه ابدی همان روستا به خاک سپرده خواهد شد.

میرتبار ضمن دعوت از مردم، ورزش‌دوستان، پهلوانان و پیشکسوتان سراسر کشور گفت: حضور در این مراسم فرصتی است برای گرامی‌داشت یاد و نام یک قهرمان ملی که خدمات و افتخاراتش در تاریخ ورزش ایران ثبت شده است.

وی در پایان تأکید کرد: اگرچه پیکر امامعلی حبیبی به خاک سپرده می‌شود، اما نام و یاد او در قلب مردم بابل و ایران همیشه زنده خواهد ماند.

امامعلی حبیبی، معروف به جهان پهلوان بابل، از پیشکسوتان و نمادهای مطرح ورزش کشتی ایران بود. وی با کسب مدال‌های متعدد در مسابقات جهانی و حضور در المپیک، نخستین کسی بود که پرچم ایران را در المپیک به اهتزاز درآورد.

حبیبی علاوه بر افتخارات ورزشی، در تربیت نسل‌های بعدی ورزشکاران نقش مؤثری داشت و همواره به عنوان اسطوره‌ای مردمی و الگویی برای جوانان کشور شناخته می‌شود.