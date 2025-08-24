دنیامالی: درگذشت حبیبی برای ورزش ایران فراتر از فقدان یک قهرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک و ۳ مدال طلای کشتی آزاد جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی که متولد ۵ خرداد ۱۳۱۰ بود امروز یکشنبه در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

احمد دنیامالی در پیامی درگذشت این اسطوره کشتی ایران را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

«درگذشت ورزشکار نامدار، امامعلی حبیبی، برای ورزش ایران فراتر از فقدان یک قهرمان است؛ او نقطه آغاز تاریخ زرین ورزش کشور در المپیک بود و با مدال طلای بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، راهی را گشود که نسل‌های پس از او با افتخار پیمودند.

زنده‌یاد امامعلی حبیبی، تجسم عزم و خودباوری قهرمانی بود که با اراده و سخت‌کوشی، نام ایران را بر بلندای ورزش جهان نشاند. منش انسانی، فروتنی و صلابت او همچون افتخارات ورزشی‌اش ماندگار شد.

امروز جامعه ورزش ایران یکی از استوارترین ستون‌های خود را از دست داد، اما یاد و نام او در حافظه ملی ما خاموش نخواهد شد.

این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن قهرمان و پهلوان، به جامعه کشتی و به مردم قدرشناس ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای ایشان آمرزش و آرامش ابدی مسئلت دارم.»