  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

پیام تسلیت کمیته ملی المپیک به مناسبت درگذشت امامعلی حبیبی

پیام تسلیت کمیته ملی المپیک به مناسبت درگذشت امامعلی حبیبی

کمیته ملی المپیک طی پیامی درگذشت امامعلی حبیبی اسطوره کشتی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک طی پیامی درگذشت قهرمان ارزنده المپیک کشورمان، عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهان کشتی، تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

کمیته ملی المپیک ایران با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت پهلوان بزرگ کشتی، امامعلی حبیبی را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور و خصوصاً خانواده بزرگ کشتی تسلیت عرض می‌کند.

امامعلی حبیبی نه تنها یک قهرمان المپیک و دارنده سه مدال طلای جهان بود، بلکه یکی از نمادهای غرور و عزت ورزش ایران به شمار می‌رفت. وی با تلاش، عزم و اراده خود، افتخاراتی بی‌نظیر برای کشور به ارمغان آورد و همیشه در یاد و قلب ورزش‌دوستان ایرانی خواهد ماند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

کد خبر 6569011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها