  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟

قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟

رئیس قوه قضائیه با اشاره به قدمت قانون مطبوعات، از اهالی رسانه خواسته است، تا ۱۵ شهریور دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت اصلاح و بازنگری این قانون ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییر قانون مطبوعات مدتی است که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و برخی از کارشناسان درخواست تغییر در این قانون بوده‌اند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم در روز خبرنگار درباره قانون مطبوعات اعلام کرد: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است.

وی افزود: بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟

اژه ای گفت: چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می‌شود.

همچنین اصغر جهانگیر در خصوص فراخوان رئیس قوه قضائیه درباره بازنگری قانون مطبوعات، گفت: هر قانونی ممکن است با گذشت زمان و تغییر نیازهای جامعه، نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی باشد؛ این امر صرفاً مختص قانون مطبوعات نیست و یک استثنا به شمار نمی‌رود. با توجه به نیازهای روز جامعه، احتمال نیاز به اصلاح قوانین امری بدیهی است و قانونگذار نیز شرایط لازم برای بازنگری و اصلاح را پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تصمیم‌گیری نهایی درباره لزوم بازنگری این قانون، منوط به ارائه نظرات کارشناسی حقوقدانان و صاحب‌نظران است. ما باید منتظر بمانیم تا حقوقدانان و صاحب‌نظران اطلاعات و دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. در صورتی که نیاز به بازنگری احراز شود، مانند سایر قوانین، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح آن صورت خواهد گرفت.

کد خبر 6569235
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها