خبرنگاران باید از حقوق خود آگاه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی ظهر سه‌شنبه در جلسه آموزشی خود با خبرنگاران استان قم که توسط خانه مطبوعات قم در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران باید به مواد اصلی قانون مطبوعات تسلط کامل داشته باشند، ماده ۴ قانون مطبوعات که ذکر می‌کند هیچ کسی نمیتواند و نباید نشر اطلاعات را سانسور کند یک ابزار مهم برای همه خبرنگاران است که باید از آن آگاهی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه هر مقام دولتی که نشر خبر را سانسور کند در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد به انفصال از خدمت محکوم می‌شود، افزود: دراین سال‌ها حتی یک مورد هم این مسئله را شاهد نبوده‌ایم که بخش عمده آن ناشی از بی‌اطلاعی خبرنگاران از حقوق خود است.

به گفته سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ضرورت مهم دیگری برای خبرنگاران است که باید از آن اطلاع داشته باشند، این قانون تنها قانونی در کشور است که رابطه بین حاکمان و مردم در آن معکوس است در آن گفته می‌شود که تکلیف حاکمان چیست.

آن طور که انتظامی گفته است هر دستگاهی باید اطلاعات را در اختیار هر شهروند ایرانی که تقاضای دسترسی به اطلاعات داشته باشد بگذارد، خبرنگاران می‌توانند هر چیزی که سند است ازجمله نامه‌های اداری را از دستگاه‌ها درخواست کنند که البته استثناهایی دارد که نامه‌های محرمانه از جمله این موارد استثناست.

وی با تأکید بر اینکه مدیر رسانه باید بتواند همه حوزه‌هایی که با آن مرتبط است را روند شناسی کند، تصریح کرد: در تمام حوزه‌ها متخصصان امر می‌توانند پیش بینی کنند که در آن حوزه، ۱۰ سال بعد چه اتفاقی می‌افتد اما تنها حوزه‌ای که متخصصانش هم بیش از ۵ سال نمی‌توانند پیش بینی کنند که چه اتفاقی می‌افتد حوزه ای سی تی است و هرچیزی که مرتبط با ای سی تی باشد.

معاون سابق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه مدیران رسانه‌ای باید توانایی طراحی و برنامه‌ریزی استراتژیک را داشته باشند، تصریح کرد: استراتژیک به موضوعات بسیار مهم و بنیادی گفته می‌شود و در سطح بالای یک بنگاه و دستگاه صورت می‌پذیرد، یک مدیر رسانه‌ای ولو اینکه مدیر یک هفته نامه محلی باشد باید با این اصول آشنا باشد.

وی توانایی مدیریت اقتصادی را از دیگر ملزومات یک مدیر رسانه‌ای برشمرد و افزود: امروز رسانه‌های سنتی رو به نابودی هستند و ما باید با روندشناسی ببینیم که کدام یک از این رسانه‌ها هنوز فرصت اندکی دارند، به جز رسانه‌های نوین که سهم عمده بازار مصرف کننده رسانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند بعضی از رسانه‌های سنتی هنوز فرصت دارند.

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: یکی از این موارد، رسانه‌های تخصصی هستند برای نمونه مجله‌ای که به صورت تخصصی به کار صنعت چوب می‌پردازد، هر چقدر که رسانه موضوع تخصصی‌تری داشته باشد و جنگ نباشد تهدیدهایی که علیه رسانه‌های سنتی هست برای آن محدودتر است.

وی افزود: از دیگر رسانه‌هایی که هنوز شانس دارند رسانه‌های محلی هستند هرچقدر مباحث محلی در رسانه‌ها گفته شود و نخواهد ادای رسانه و مطبوعات سراسری را دربیاورد شانس بیشتری دارد.