به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در مراسم رونمایی از نماد مجموعه نمایشی «دایره های قرمز» گفت: این مجموعه در راستای سند تحول قوه قضائیه و تأکیدات ریاست قوه است. با توجه به دیدگاه امروز قوه قضائیه بهرهگیری از هنر و وسایل سمعی و بصری برای آموزش در دستور کار است. در این مجموعه نمایشی، به موضوع آئین دادرسی مدنی و یا آئین دادرسی کیفری توجه شده بود که برای مردم بسیار آموزنده بوده و هر کدام از داستانهای این مجموعه بر اساس یک پرونده واقعی بود.
در ادامه این نشست اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضائیه در این نشست گفت: قضاوت گاهی نقش فردی دارد به نحوی که بتواند افکار سازی کرده و زمینه را برای برداشتهای دیگر فراهم کند. در این صورت دیگران از این قضاوتها الگوبرداری میکنند. قضاوتها ما ایجاد برداشتهای مختلفی میکند. ساخت سریالها و فیلمها قضاوتها باورها و افکار ما را نشان میدهد.
وی افزود: باید مراقب باشیم که در این بازنماییها جای ارزشها و ضدارزشها عوض نشود، تروریست و شهید جا به جا نشود. در قالب هنر برخی از این سیاهنماییها اتفاق میافتد. امروز متأسفانه میبینیم که جریانها بینالمللی به فیلمهایی از ما جایزهها خاص میدهند که به دروغ میخواهند جامعه ارزشی ما را به عنوان یک جامعه سیاه با پدیدهها غیر قابل فهم تبدیل کند. این نقش ما است که بر اساس واقعیت بر ضد آن رفتارها برنامههای فاخری بسازیم و به نوعی در برابر آن ظلمی که در سایه فعالیتهای مخرب نسبت به انقلاب اسلامی و مردم ایران شده بایستیم. این کاری است که صدا و سیما به تنهایی نمیتواند انجام دهد و باید همه ما در این کار مشارکت کنیم.
جهانگیر همچنین با اشاره به اینکه یک فیلم میتواند از صدها سخنرانی و کتاب اثرگذارتر باشد اظهار کرد: فیلم میتواند تولید باور کرده و تغییر رفتار ایجاد کند و علاقه به میهن و ارزشها را افزایش یا کاهش دهد. لذا نوع تفکر ما میتواند آینده روشنی برای ما تصویر کند و آن را بسازد.
