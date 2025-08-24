  1. جامعه
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته دولت

پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته دولت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امروز حفاظت و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در گروی تلاش‌های افرادی است که با وجود چالش‌ها، برای حفاظت از محیط زیست جانفشانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی به مناسبت هفته دولت گفت: امروز حفاظت و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در گروی تلاش‌های افرادی است که با وجود چالش‌ها، برای حفاظت از محیط زیست جانفشانی می‌کنند.

متن پیام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت فرارسیدن هفته دولت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن هفته دولت را که مزیّن به نام و یاد شهیدان والامقام رجایی و باهنر است، گرامی می‌داریم. شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» انتخاب شده است؛ شعاری که بر حضور مستمر دولت در کنار مردم و دفاع از مطالبات آنان تأکید دارد. چهارمین روز این هفته «روز کارمند»، روزی برای پاسداشت زحمات خالصانه زنان و مردان کوشا و دلسوزی است که در اقصی نقاط سرزمین پهناورمان برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیزمان تلاش می‌کنند.

امروز حفاظت و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در گروی تلاش‌های صادقانه بزرگ مردان و زنانی است که برغم همه چالش‌ها، بی‌ادعا برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی کشور جانفشانی می‌کنند.

این مناسبت مهم را غنیمت می‌شمرم تا به همه همکاران خوبم در خانواده بزرگ سازمان حفاظت محیط زیست خداقوت بگویم و از زحماتشان در طول یکسال گذشته تشکر و قدردانی کنم. هرچند جبران خدمات و مساعی همکارانم هرگز با معیارهای مادی محقق نمی‌شود، ولی پیگیری‌ها برای ارتقای شرایط فعالیتی مجموعه کارکنان شریف سازمان به‌عنوان مهمترین اولویت در دستور کار قرار دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز دولت جمهوری اسلامی ایران بالاخص شهدای معزز محیطبان، همچنین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، توفیقات روزافزون دولت وفاق ملی، کارکنان خدوم دولت و همکاران پرتلاش سازمان حفاظت محیط زیست را در خدمت به کشور و مردم از خداوند متعال مسألت دارم.

