پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی به مناسبت هفته دولت گفت: امروز حفاظت و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در گروی تلاش‌های افرادی است که با وجود چالش‌ها، برای حفاظت از محیط زیست جانفشانی می‌کنند.

متن پیام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت فرارسیدن هفته دولت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن هفته دولت را که مزیّن به نام و یاد شهیدان والامقام رجایی و باهنر است، گرامی می‌داریم. شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» انتخاب شده است؛ شعاری که بر حضور مستمر دولت در کنار مردم و دفاع از مطالبات آنان تأکید دارد. چهارمین روز این هفته «روز کارمند»، روزی برای پاسداشت زحمات خالصانه زنان و مردان کوشا و دلسوزی است که در اقصی نقاط سرزمین پهناورمان برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیزمان تلاش می‌کنند.

امروز حفاظت و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در گروی تلاش‌های صادقانه بزرگ مردان و زنانی است که برغم همه چالش‌ها، بی‌ادعا برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی کشور جانفشانی می‌کنند.

این مناسبت مهم را غنیمت می‌شمرم تا به همه همکاران خوبم در خانواده بزرگ سازمان حفاظت محیط زیست خداقوت بگویم و از زحماتشان در طول یکسال گذشته تشکر و قدردانی کنم. هرچند جبران خدمات و مساعی همکارانم هرگز با معیارهای مادی محقق نمی‌شود، ولی پیگیری‌ها برای ارتقای شرایط فعالیتی مجموعه کارکنان شریف سازمان به‌عنوان مهمترین اولویت در دستور کار قرار دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز دولت جمهوری اسلامی ایران بالاخص شهدای معزز محیطبان، همچنین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، توفیقات روزافزون دولت وفاق ملی، کارکنان خدوم دولت و همکاران پرتلاش سازمان حفاظت محیط زیست را در خدمت به کشور و مردم از خداوند متعال مسألت دارم.