ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت»، ۸۰ نفر از اعضای جوانان هلال‌احمر خرسان شمالی در قالب ۴۰ تیم دو نفره به مدت ۵ روز در مسیرهای منتهی به بارگاه منور رضوی حضور یافتند.

وی افزود: مهم‌ترین بخش این طرح، انتقال زائرانی بود که به دلیل شرایط جسمی امکان پیاده‌روی نداشتند؛ جوانان هلال‌احمری این عزیزان را با ویلچر تا حرم مطهر امام رضا (ع) همراهی کردند.

محبان ادامه داد: در مجموع، طی این ایام به ۳۲۰۰ نفر از زائران خدمت‌رسانی شد که شامل انتقال با ویلچر، راهنمایی زائران، ارائه خدمات اولیه امدادی و فعالیت‌های فرهنگی و معنوی بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اهل بیت (ع) یک افتخار بزرگ برای جوانان این جمعیت است، بیان کرد: جوانان ما در مناسبت‌های بزرگ مذهبی، با تمام وجود در کنار زائران هستند و این روحیه خدمت بی‌منت، یکی از سرمایه‌های ارزشمند جمعیت هلال‌احمر محسوب می‌شود.