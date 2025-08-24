شهرستان دیلم نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود اسدی عصر یکشنبه در نشست با فرماندار و مدیران ادارات شهرستان به مناسبت هفته دولت، ضمن تسلیت شهادت امام رضا (ع) و آرزوی قبولی عزاداریهای ماه محرم و صفر، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید خدمت، آیتالله رئیسی را گرامی داشت.
امام جمعه دیلم، با تبریک هفته دولت به تمامی مدیران دستگاههای اجرایی، به ویژه فرماندار شهرستان و هیئت همراه ابراز امیدواری کرد که پروژههای هفته دولت، شهرستان دیلم را به سمت قلههای پیشرفت و رفع نیازها سوق دهد.
حجتالاسلام اسدی از فرماندار شهرستان بابت برنامهریزیهای انجام شده در کمیته برنامهریزی شهرستان و آیندهنگری مجموعه دولت در شهرستان دیلم در برخی حوزهها تشکر کرد.
وی تأکید کرد: برنامهریزی بلندمدت مدیران به تأمین زیرساختها کمک کرده و دیلم را به سوی پیشرفت هدایت میکند.
امام جمعه دیلم افزود: افزایش پروژههای زیرساختی و اقتصادی به توسعه پایدار و رونق زندگی مردم منجر میشود که در نهایت رضایتمندی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به منابع غنی نفتی در حوزه نفت و گاز شهرستان دیلم، انتقاد کرد که از این ظرفیتها به خوبی استفاده نمیشود و باید در یک برنامه بلند مدت با ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی به رونق این صنعت و رفع معضل بیکاری در شهرستان کمک کرد.
حجتالاسلام اسدی همچنین به نعمت دریا و اقتصاد دریا محور در شهرستان اشاره کرد و گفت: میتوان با استفاده از بستر کار در حوزه بنادر و با حمایت و ایجاد صنایع مرتبط با این حوزه و حمایت و ایجاد مجموعههای تولید ماهی، میگو و صدف و… از ظرفیتهای این عرصه در جهت فعال شدن اقتصاد شهرستان و رفع معضل بیکاری بهره برد.
امام جمعه دیلم بر ظرفیتهای خوب شهرستان در حوزه کشاورزی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به این بخش شد.
وی پیشنهاد داد که در حوزه لنجها و حمل کالاها باید روزی برسد که با فعال شدن فعالیتها در عرصههای نفت و گاز با تولید محصولات و عرصه کشاورزی و اقتصاد دریا محور در شهرستان به سمت صادرات حرکت کرد.
حجتالاسلام اسدی در پایان سخنان خود، همه این مسائل را منوط به نگاه مجموعه دولت در شهرستان و در رأس آن، نگاه فرماندار دانست و اظهار امیدواری کرد که خروجی مثبت این اقدامات، به رضایتمندی مردم منجر شود.
وی تأکید کرد: نقشه راه و نگاهها باید همواره به سمت خدمت به مردم باشد.
