اختصاص ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شهری برای خروج اضطراری زائران رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان‌یزدی با اشاره به آخرین اقدامات برای برنامه‌ریزی بازگشت زائران رضوی اظهار کرد: با عنایت به آغاز موج بازگشت زائران در پایانه مسافربری مشهد حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری آماده است تا زائران پیاده یا کاروان‌هایی را که سامان‌دهی شدند، برای خروج از مشهد جابجا کند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که تا یکی‌دو ساعت آینده، بار سنگین خروجی از پایانه را به سمت جاده قوچان و جاده نیشابور شاهد باشیم. بر این اساس، تمهیدات و تدارکات لازم دیده شده است و در همه تقاطع‌های شهری، عوامل پلیس راهور در محورهای خروجی مستقر هستند. همچنین، در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری مشهد، تعدادی اتوبوس درون‌شهری با اخذ مجوز از پلیس‌راه آماده شده است تا اگر حجم تقاضا برای خروج زائران افزایش یافت، برای شهرهای داخل استان هم از محدوده اطراف پایانه، اعزام ناوگان داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پارکینگ‌های هسته مرکزی شهر که تا شب گذشته تکمیل بود، از ظهر امروز و به تدریج در حال خالی‌شدن است و شاهد موج خروج از آن‌ها هستیم.

محمدی یزدی بیان کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه هنوز مراسم شام غریبان را در پیش داریم، اتوبوس‌رانی در محور خیابان امام رضا (ع) تا میدان بسیج فعالیت دارد و به سبب ازدحام زائرانی که از میدان بسیج به سمت میدان بیت‌المقدس در تردد هستند، هنوز نتوانسته‌ایم سرویس بی‌آرتی را در این مسیر فعال کنیم؛ لذا از همشهریان عزیزی که قصد تشرف به حرم مطهر را دارند، خواهشمندیم از خطوط سه‌گانه قطار شهری مشهد استفاده کنند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد ابراز امیدواری کرد: با تمهیدات صورت‌گرفته از سوی شهرداری مشهد، ان‌شاءالله شاهد برگزاری مراسم باشکوه شام غریبان شمس الشموس (ع) باشیم.