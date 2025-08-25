به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی هلال‌احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: گزارشی از وقوع حادثه در ارتفاعات روستای گنجدان شهرستان اسفراین دریافت شد که بر اساس آن یک کوهنورد بر اثر ایست قلبی جان باخت و همنورد وی نیز در شرایط دشوار گرفتار شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر به محل اعزام شدند و با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر، عملیات امدادی حدود ۸ ساعت به طول انجامید.

مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: نجاتگران پس از تلاش فراوان، پیکر کوهنورد جان‌باخته را با استفاده از تجهیزات ویژه کوهستان به دامنه کوه منتقل و تحویل عوامل انتظامی دادند و همچنین کوهنورد گرفتار دیگر نیز توسط تیم‌های امدادی به نقطه‌ای امن هدایت شد.