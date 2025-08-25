  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۹

عملیات ۸ ساعته هلال‌احمر برای انتقال پیکر کوهنورد در ارتفاعات اسفراین

عملیات ۸ ساعته هلال‌احمر برای انتقال پیکر کوهنورد در ارتفاعات اسفراین

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: عملیات ۸ ساعته نجاتگران برای انتقال پیکر کوهنوردی که بر اثر ایست قلبی در ارتفاعات کلنگاه جان باخت، با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی هلال‌احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: گزارشی از وقوع حادثه در ارتفاعات روستای گنجدان شهرستان اسفراین دریافت شد که بر اساس آن یک کوهنورد بر اثر ایست قلبی جان باخت و همنورد وی نیز در شرایط دشوار گرفتار شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر به محل اعزام شدند و با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر، عملیات امدادی حدود ۸ ساعت به طول انجامید.

مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: نجاتگران پس از تلاش فراوان، پیکر کوهنورد جان‌باخته را با استفاده از تجهیزات ویژه کوهستان به دامنه کوه منتقل و تحویل عوامل انتظامی دادند و همچنین کوهنورد گرفتار دیگر نیز توسط تیم‌های امدادی به نقطه‌ای امن هدایت شد.

کد خبر 6569526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها