به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه طی مراسمی با حضور استاندار کرمان عملیات اجرایی پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور رفسنجان – داوران – زرند و دو بانده کردن این مسیر با رمز «یا امام رضا (ع)» آغاز شد.

استاندار کرمان در این مراسم گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کرمان و حضور معاونان و مدیران این وزارتخانه در شهرستان‌های مختلف، مشکلات جاده‌ای استان بررسی و توافقاتی برای آغاز اقدامات عمرانی در حوزه راه‌ها صورت گرفت.

محمد علی طالبی، افزود: طی یکی دو سال آینده نتایج این پیگیری‌ها در قالب فعال شدن پروژه‌های جاده‌ای در نقاط مختلف استان کرمان نمایان خواهد شد.

استاندار کرمان با ابراز خرسندی از آغاز عملیات روکش و دو بانده کردن محور رفسنجان – زرند ادامه داد: امیدوارم شاهد تکمیل این مسیر و دیگر پروژه‌های راه‌سازی در شهرستان رفسنجان که از اهمیت بالایی برخوردارند، باشیم.