اختصاص ۵ هکتار زمین برای ایجاد شهرک تخصصی ماهیان خاویاری در رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه رودسر ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اعلام کرد: در هفته دولت ۴۳۳ پروژه با اعتبار ۴۹۰ میلیارد تومان در قالب ۱۸ دستگاه اجرایی در شهرستان رودسر به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار رودسر با اشاره به اینکه این پروژه‌ها موجب ایجاد ۲۳۱۶ شغل موقت و ۲۵۹ شغل دائمی خواهند شد، افزود: هرچند تعداد پروژه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته، اما اعتبارات ۱۱ درصد و اشتغال‌زایی ۶ درصد رشد داشته است.

مرادی محور اصلی پروژه‌ها را شامل صنایع تبدیلی، بوم‌گردی، کشاورزی و زیرساخت عنوان کرد و گفت: پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی صنایع تبدیلی فندق، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، پروژه‌های آبیاری تحت فشار، برق‌رسانی و مخابرات و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارند.

وی با تاکید بر نقش محوری کشاورزی در اقتصاد شهرستان بیان کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده، استقرار صنایع تبدیلی در کنار مزارع دنبال می‌شود و برای این منظور ۵ هکتار زمین آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است.

فرماندار رودسر همچنین به پیشرفت پروژه‌های شاخص اشاره کرد و گفت: با تغییر پیمانکار و واگذاری پروژه سد پلرود به شرکت آب و نیرو و تزریق اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی، پیشرفت قابل توجهی در این پروژه حاصل خواهد شد.

وی از ساخت سه دهنه دائمی آبراه کشاورزی با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان پس از سیل اخیر خبر داد و افزود: برنامه‌های برق‌رسانی به روستاهای محروم نیز در دست اجرا است.

مرادی همچنین اعلام کرد: چهار کارگاه چادر شب بافی در قاسم‌آباد راه‌اندازی شده که زمینه اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر و غیرمستقیم ۶۰۰ نفر را فراهم کرده است.

فرماندار رودسر از بازگشت کارخانه‌های فرآورده‌های بتنی، شمال پلاستیک و نخ و قرقره به چرخه تولید خبر داد و اظهار داشت: این واحدها پس از پیگیری‌های انجام شده از رکود خارج شده‌اند.

وی گفت: زمین‌هایی برای اجرای پروژه‌های کلان در حوزه کشاورزی، گردشگری و مسکن در رودسر اختصاص یافته که این اقدامات زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

مرادی همچنین به شناسایی مکانی به مساحت ۱.۵ هکتار در محدوده چایجان و چایخانسر برای احداث پایانه تخصصی گل و گیاه اشاره کرد و افزود: با توجه به رتبه نخست شهرستان رودسر در تولید گل و گیاهان آپارتمانی، این پایانه می‌تواند به قطب تجاری این محصولات تبدیل شود و رایزنی‌های لازم با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در این زمینه در حال انجام است.

فرماندار رودسر از اختصاص ۵ هکتار زمین برای ایجاد شهرک تخصصی ماهیان خاویاری در این شهرستان خبر داد و گفت: رودسر تنها شهرستانی است که دارای پهنه‌های آبی شور و شیرین است که این مزیت، امکان تولید منحصربه‌فرد ماهیان خاویاری را فراهم می‌کند.