۲۰ هزار میلیار تومان پروژه در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به مناسبتهای هفته دولت و دهه فجر اظهار کرد: در این ایام پروژههای عامالمنفعه با منابع دولتی و خصوصی در گیلان افتتاح خواهند شد.
وی افزود: از مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح، ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش دولتی است که شامل پروژههای راه، مدرسه، برق، کشاورزی و آسفالت میشود و مابقی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزههای فولاد، صنایع، بومگردی، هتل و کشاورزی سرمایهگذاری است.
استاندار گیلان با اشاره به رشد چشمگیر سرمایهگذاری بخش خصوصی اظهار داشت: سرمایهگذاری در حوزههای فولاد، صنعت، گردشگری، هتلسازی و کشاورزی از ۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
جهش گردشگری، صنعت و حملونقل در گیلان
وی همچنین به حضور وزرای میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: گیلان با ۹ هزار هکتار آببندان، معادل ظرفیت آب شرب استان، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه کشاورزی دارد که با مجوزهای اخذ شده، پروژههای جدید آببندانی از منابع داخلی اجرا خواهد شد.
حقشناس رودبار را یکی از چهار قطب زیتون جهان معرفی کرد و افزود: در این منطقه مزرعه زیتون با ۳۰ رقم فعال است که قرار است به ۳۰۰ رقم افزایش یابد.
وی همچنین درباره نوسازی واحدهای شالیکوبی گفت: ۳۰ درصد از این واحدها تاکنون نوسازی شدهاند که باعث افزایش کیفیت برنج سالم شده است.
استاندار گیلان به پروژههای گردشگری اشاره کرد و گفت: با حضور وزیر میراث فرهنگی، بازارچه دائمی، اعزام گروهها به نمایشگاههای ملی و بینالمللی و افتتاح پروژه هتل فانوس در دستور کار است.
وی افزود: در حوزه بومگردی نیز پروژه شالیزه در زمینی ۷ هکتاری با دریاچه، پیست اسبسواری و سد در حال اجرا است.
حقشناس ادامه داد: گیلان دارای ۱۱۶ هتل فعال و ۱۳ هتل در حال ساخت است و برای بهرهبرداری از این پروژهها، ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات میراث فرهنگی تخصیص خواهد یافت.
وی کشاورزی و میراث فرهنگی را دو ویژگی شاخص استان برشمرد و افزود: با اجرای طرحهای بهزراعی و بهنژادی، برداشت مطلوبی پیشبینی میشود.
توسعه زیرساختهای حملونقل و افزایش صادرات
استاندار گیلان با اشاره به افتتاح سردخانه آستارا گفت: با تسهیل تردد و افتتاح مسیر ریلی صادرات رونق خواهد گرفت.
وی همچنین به ارتقای رتبه ۸ فرودگاه استان اشاره کرد و افزود: پیش از جنگ ۱۲ روزه، هفتهای ۲۴۵ پرواز انجام میشد و با افزایش طول باند فرودگاه، گردشگری بیش از پیش تقویت خواهد شد.
حقشناس به اهمیت گردشگری در اشتغال نیز تاکید کرد و گفت: در دنیا از هر ۱۰ شغل یکی مربوط به گردشگری است.
حقشناس از مذاکرات با خودروسازان بزرگ برای تولید خودرو در گیلان خبر داد و گفت: ۵۰ هکتار از شهرکهای صنعتی سپیدرود برای این پروژه اختصاص یافته است.
وی همچنین از بهرهبرداری ۱۳ همت پروژه صنعتی خبر داد و گفت: این طرح شامل تولید رنگ، جعبه آلومینیومی نوشیدنی و سایر واحدهای صنعتی در بندر انزلی و دیگر شهرهای استان میشود.
رفع مشکلات مسکن ملی و تسهیلات بانکی
استاندار گیلان مشکلات تأمین زمین و تسهیلات بانکی را از چالشهای طرح مسکن ملی برشمرد و گفت: برای رفع مشکل زمین، ساخت پروژههای بلندمرتبه با هزینه بالا در دستور کار است و مشکلات بانکی نیز با پرداخت تسهیلات در حال کاهش است.
وی در پایان تاکید کرد: در هفته دولت بخش کشاورزی، صنعت و سایر حوزهها با هزینهای بالغ بر ۵ تا ۶ همت در حال اجرا هستند و با وجود محدودیتها، تصمیمات مناسب و مؤثری اتخاذ شده است.
