۱۲ پروژه عمران شهری در خورموج افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور فرماندار دشتی، مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر، جمعی از مسئولان شهرستان و سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر خورموج، آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهر خورموج برگزار شد.

رضا مقاتلی عصر یکشنبه در این مراسم اظهار کرد: امروز هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان افتتاح و پنج پروژه دیگر با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شده که در مجموع ۱۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری، تملک دارایی‌ها و اعتبارات نفت پیش بینی شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر خورموج افزود: اجرای پروژه پارک ورودی شهر یکی از نیازهای مهم توسعه شهری خورموج بود که به حمدالله در دستور کار قرار گرفته است و می‌تواند نقش مهمی در زیباسازی و ارتقای فضای شهری ایفا کند.

مقاتلی با بیان اینکه دولت چهاردهم با تمام توان پیگیر حل مشکلات مردم است، ادامه داد: در طول هفته دولت برنامه‌ها و پروژه‌های متنوعی در سطح شهرستان دشتی افتتاح و اجرا خواهد شد که هدف اصلی آنها ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.