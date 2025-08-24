  1. استانها
  2. یزد
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات

اردکان- مدرسه ۱۵ کلاسه مرحوم مرادی به مناسبت هفته دولت و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان اردکان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی دقایقی پیش پس از ورود به استان یزد، در مسجد روضه محمدیه حاضر شد و به مقام شامخ شهید محراب، آیت الله صدوقی (ره) و امام جمعه فقید یزد احترام کرد.

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات

نماینده هیئت دولت در ادامه به شهرستان اردکان سفر کرد و با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی (ره) و شهدای آرامیده در آن ادای احترام کرد.

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته دولت به استان یزد سفر کرده است، در ادامه سفر خود مدرسه ۱۵ کلاسه شادروان محمدرضا مرادی را که به همت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان احداث گردیده است؛ افتتاح کرد.

این آموزشگاه با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است و ظرفیت پذیرش ۴۵۰ دانش آموز را دارد.

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات

هتل رستوران کاریزماه به بهره‌برداری رسید

هاشمی در ادامه حضور در شهرستان اردکان، مجموعه گردشگری کاریزماه را افتتاح کرد. این مجموعۀ اقامتی با هزینه‌کرد اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در دو طبقه افتتاح شده است.

با افتتاح این مجموعه، ۳۰ تخت به ظرفیت اقامتی شهرستان اردکان افزوده می‌شود.

کد خبر 6569471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها