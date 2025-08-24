افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی دقایقی پیش پس از ورود به استان یزد، در مسجد روضه محمدیه حاضر شد و به مقام شامخ شهید محراب، آیت الله صدوقی (ره) و امام جمعه فقید یزد احترام کرد.

نماینده هیئت دولت در ادامه به شهرستان اردکان سفر کرد و با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی (ره) و شهدای آرامیده در آن ادای احترام کرد.

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته دولت به استان یزد سفر کرده است، در ادامه سفر خود مدرسه ۱۵ کلاسه شادروان محمدرضا مرادی را که به همت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان احداث گردیده است؛ افتتاح کرد.

این آموزشگاه با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است و ظرفیت پذیرش ۴۵۰ دانش آموز را دارد.

هتل رستوران کاریزماه به بهره‌برداری رسید

هاشمی در ادامه حضور در شهرستان اردکان، مجموعه گردشگری کاریزماه را افتتاح کرد. این مجموعۀ اقامتی با هزینه‌کرد اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در دو طبقه افتتاح شده است.

با افتتاح این مجموعه، ۳۰ تخت به ظرفیت اقامتی شهرستان اردکان افزوده می‌شود.