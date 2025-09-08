مشارکت مردم در بخش تعاون تنها راه تحول در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر بخش تعاون در شهرستان رودسر، با اشاره به نقش کلیدی تعاونگران در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: شما کارآفرینان با فکر، سرمایه و خرد خود در مسیر ارتقای اقتصاد کشور، استان و شهرستان گام برمیدارید و این تلاشها شایسته قدردانی است.
وی لازمه موفقیت در این مسیر را تشکیل تعاونیهای گسترده و همافزا عنوان کرد و افزود: تعاون بهعنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی، میتواند بستر مناسبی برای اشتغالزایی پایدار و مردمی باشد.
فرماندار رودسر با تأکید بر اینکه تعاونیها بازوی اصلی توسعه در جوامع صنعتی و پیشرفته بهشمار میروند، تصریح کرد: بخش تعاون میتواند در مسیر رشد، توسعه و تحولآفرینی شهرستان رودسر نقشی پیشرو و مؤثر ایفا کند.
مرادی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه شهرستان رودسر در حوزههای مختلف بهویژه کشاورزی و گردشگری، اظهار داشت: متأسفانه بخش زیادی از این ظرفیتها به دلایل گوناگون مغفول مانده و نیازمند برنامهریزی و بهرهبرداری اصولی است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، گفت: باید بستر لازم برای حضور مؤثرتر تعاونیها همراه با اعتمادآفرینی و حمایتهای لازم فراهم شود تا شاهد شکوفایی در بخشهای مختلف باشیم.
فرماندار رودسر، تنها راه تحول در اقتصاد کشور را افزایش مشارکت مردمی در قالب تعاونیها دانست و ادامه داد: فرهنگسازی برای اشتغال خانگی با محوریت تعاون میتواند نقش مهمی در توسعه و رونق اقتصادی در تمامی حوزهها داشته باشد.
گفتنی است، در پایان این مراسم، از ۱۶ تعاونی برتر شهرستان رودسر با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل به عمل آمد.
