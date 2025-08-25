امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساخت سالن چند منظوره شهرک پردیس شاهرود با نظارت شهرداری آغاز شده است، ابراز داشت: این طرح وارد مرحله جدیدی از پیشرفت فیزیکی شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقا خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این منطقه در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه رویکرد این طرح توسعه زیرساخت‌های شهری در مناطق کمتر برخوردار است، ابراز داشت: پروژه با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است.

عمیدی در ادامه تصریح کرد: این سالن چند منظوره محلی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، و همچنین ارائه خدمات عمومی به ساکنان شهرک پردیس است.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری و ارتقا عدالت فضایی در مناطق غیررسمی در حال انجام است، افزود: با بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی عملیات عمرانی مطابق با برنامه زمان‌بندی انجام می‌شود.