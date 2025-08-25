  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۰

سالن چند منظوره در شهرک پردیس شاهرود ساخته می‌شود

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از ساخت سالن چند منظوره در شهرک پردیس شاهرود خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقا عدالت فضایی در مناطق غیر رسمی انجام شده است.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساخت سالن چند منظوره شهرک پردیس شاهرود با نظارت شهرداری آغاز شده است، ابراز داشت: این طرح وارد مرحله جدیدی از پیشرفت فیزیکی شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقا خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این منطقه در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه رویکرد این طرح توسعه زیرساخت‌های شهری در مناطق کمتر برخوردار است، ابراز داشت: پروژه با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است.

عمیدی در ادامه تصریح کرد: این سالن چند منظوره محلی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، و همچنین ارائه خدمات عمومی به ساکنان شهرک پردیس است.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری و ارتقا عدالت فضایی در مناطق غیررسمی در حال انجام است، افزود: با بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی عملیات عمرانی مطابق با برنامه زمان‌بندی انجام می‌شود.

