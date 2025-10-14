  1. استانها
ساخت مدرسه جدید در شاهرود برای کاهش تراکم دانش‌آموزی

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از پیگیری عملیات احداث مدرسه‌ای در شهرک شهید بهشتی شاهرود خبر داد و گفت: بهره‌برداری از این طرح، گامی مؤثر در جهت کاهش تراکم دانش‌آموزی است.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کلنگ ساخت مدرسه در شهید بهشتی شاهرود سال ۱۴۰۱ به زمین خورد، ابراز داشت: پروژه با جدیت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت مدرسه در شهرک شهید بهشتی شهرستان شاهرود با جدیت در حال پیگیری است، افزود: هدف از این طرح ارتقا زیرساخت‌های آموزشی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق شهری است.

توسعه پایدار در دستور کار

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این پروژه با کارفرمایی این اداره کل و با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری ایران در دست اجرا است، ابراز داشت: تکمیل طرح گامی برای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری است.

عمیدی با بیان اینکه نظارت بر روند اجرایی پروژه بر عهده اداره کل تجهیز مدارس استان سمنان است، تصریح کرد: تمامی مراحل ساخت با رعایت استانداردهای فنی و آموزشی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طرح در واقع برای پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی منطقه در حال اجرا است، افزود: افتتاح طرح گامی مؤثر در راستای کاهش تراکم دانش‌آموزی در مدارس موجود منطقه خواهد بود.

خیران پیشرو در مدرسه سازی

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ۳۰ درصد اعتبارات از سوی خیران نیک اندیش برادران ظفر فاضلی تامین شده است، ابراز داشت: مابقی اعتبارات توسط سازمان نوسازی مدارس پرداخت می‌شود.

عمیدی با بیان اینکه این آموزشگاه شش کلاس خواهد داشت، بیان کرد: این مدرسه در ۶۶۰ متر مربع هم اکنون در حال ساخت است.

وی افزود: مدرسه مذکور پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در تأمین فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان شهرک شهید بهشتی ایفا خواهد کرد.

