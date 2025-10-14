امیر عمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کلنگ ساخت مدرسه در شهید بهشتی شاهرود سال ۱۴۰۱ به زمین خورد، ابراز داشت: پروژه با جدیت در حال انجام است.
وی با بیان اینکه عملیات ساخت مدرسه در شهرک شهید بهشتی شهرستان شاهرود با جدیت در حال پیگیری است، افزود: هدف از این طرح ارتقا زیرساختهای آموزشی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق شهری است.
توسعه پایدار در دستور کار
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این پروژه با کارفرمایی این اداره کل و با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری ایران در دست اجرا است، ابراز داشت: تکمیل طرح گامی برای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری است.
عمیدی با بیان اینکه نظارت بر روند اجرایی پروژه بر عهده اداره کل تجهیز مدارس استان سمنان است، تصریح کرد: تمامی مراحل ساخت با رعایت استانداردهای فنی و آموزشی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه طرح در واقع برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی منطقه در حال اجرا است، افزود: افتتاح طرح گامی مؤثر در راستای کاهش تراکم دانشآموزی در مدارس موجود منطقه خواهد بود.
خیران پیشرو در مدرسه سازی
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ۳۰ درصد اعتبارات از سوی خیران نیک اندیش برادران ظفر فاضلی تامین شده است، ابراز داشت: مابقی اعتبارات توسط سازمان نوسازی مدارس پرداخت میشود.
عمیدی با بیان اینکه این آموزشگاه شش کلاس خواهد داشت، بیان کرد: این مدرسه در ۶۶۰ متر مربع هم اکنون در حال ساخت است.
وی افزود: مدرسه مذکور پس از بهرهبرداری، نقش مهمی در تأمین فضای آموزشی مناسب برای دانشآموزان شهرک شهید بهشتی ایفا خواهد کرد.
