محدوده ۱۱ هکتار شهرک پردیس به فضای شهری شاهرود الحاق شد

شاهرود- مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از تصویب طرح تفصیلی شهر شاهرود پس از اخذ تاییدیه این وزارت خانه خبر داد و گفت: ۱۱ هکتار شهرک پردیس به محدوده شهری شاهرود افزوده شد.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر شاهرود پس از اخذ تاییدیه وزارت راه و شهرسازی تصویب شد، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند بدر حل چالش‌های موجود در شهرک پردیس کمک کند.

وی با بیان اینکه این طرح روند صدور پروانه‌ها را نیز تسهیل می‌سازد، افزود: با تصویب طرح موانع قانونی در این راه برداشته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه رسیدن به این مصوبه از مسیر ۶۰ جلسه کارشناسی گذر کرده است، ابراز داشت: در کمیسیون ماده پنج این طرح به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

عمیدی این طرح را گامی بزرگ در مسیر توسعه و رفع مشکلات شهری شاهرود دانست و تصریح کرد: این طرح تفصیلی ساخت و سازها را بهبود بخشیده و باعث توسعه متوازن شهری خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح محدوده ۱۱ هکتاری شهرک پردیس به حوزه شهری افزوده و فصل جدیدی از سرمایه گذاری و بهبود زیر ساخت‌های شهری در شاهرود آغاز خواهد شد.

