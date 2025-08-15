محدوده ۱۱ هکتار شهرک پردیس به فضای شهری شاهرود الحاق شد

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر شاهرود پس از اخذ تاییدیه وزارت راه و شهرسازی تصویب شد، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند بدر حل چالش‌های موجود در شهرک پردیس کمک کند.

وی با بیان اینکه این طرح روند صدور پروانه‌ها را نیز تسهیل می‌سازد، افزود: با تصویب طرح موانع قانونی در این راه برداشته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه رسیدن به این مصوبه از مسیر ۶۰ جلسه کارشناسی گذر کرده است، ابراز داشت: در کمیسیون ماده پنج این طرح به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

عمیدی این طرح را گامی بزرگ در مسیر توسعه و رفع مشکلات شهری شاهرود دانست و تصریح کرد: این طرح تفصیلی ساخت و سازها را بهبود بخشیده و باعث توسعه متوازن شهری خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح محدوده ۱۱ هکتاری شهرک پردیس به حوزه شهری افزوده و فصل جدیدی از سرمایه گذاری و بهبود زیر ساخت‌های شهری در شاهرود آغاز خواهد شد.