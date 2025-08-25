برپایی کنسرت گروه روایت در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، کنسرت گروه موسیقی روایت امشب ۳ شهریور در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نوازندگان گروه موسیقی متشکل از آهنگساز و نوازنده تار: عارف نوابی، قانون: رها کرباسی، کمانچه: مهتا معالجی، تار: آیه بروجردی، آتنا دهقانی، سنتور: سپیده اصفهانی، سه‌تار: مهتاب برجی، فاطمه مریدپور، حسین عظیمی، روژین آگاهی، دف: عطیه گلشهری، تنبک: سوزان غلامی هستند.

خواننده این کنسرت محمدحسین شیخی است.

کنسرت گروه موسیقی روایت ساعت ۲۰ دوشنبه ۳ شهریور در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.