۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۶

برپایی کنسرت گروه روایت در خانه هنرمندان

کنسرت گروه موسیقی روایت امشب در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، کنسرت گروه موسیقی روایت امشب ۳ شهریور در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نوازندگان گروه موسیقی متشکل از آهنگساز و نوازنده تار: عارف نوابی، قانون: رها کرباسی، کمانچه: مهتا معالجی، تار: آیه بروجردی، آتنا دهقانی، سنتور: سپیده اصفهانی، سه‌تار: مهتاب برجی، فاطمه مریدپور، حسین عظیمی، روژین آگاهی، دف: عطیه گلشهری، تنبک: سوزان غلامی هستند.

خواننده این کنسرت محمدحسین شیخی است.

کنسرت گروه موسیقی روایت ساعت ۲۰ دوشنبه ۳ شهریور در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

آروین موذن زاده

