به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «لیان» که با تاکید بر موسیقی بوشهر و جنوب ایران در تلاش برای معرفی این موسیقی اصیل به ایران و جهان است، ۷ شهریور با سناریو و ترکیبی جدید در تهران روی صحنه خواهد رفت.

محسن شریفیان درباره آغاز تور کنسرت های تابستانه لیان گفت: موسیقی تنها راه بقا برای ماست. اجرای قبلی ما به‌دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه لغو شد و این آخرین تصویری است که من می توانستم در ذهن داشته باشم که روزگاری جنگ باعث لغو کنسرت ما شود. این روزهای تلخ، با موسیقی و رقص خواهد گذشت و و ما هنوز هستیم و نفس می‌کشیم و می‌رقصیم. ما در آتش رفتیم و با آواز برمی‌گردیم.

وی بیان کرد: همه بلیت‌های سانس یک کنسرت ما در ۲ ساعت فروش رفت و در چنین شرایطی به نظرم نشان داد که موسیقی شاد «لیان» مردم را امیدوار می‌کند. این امید، برای ما بسیار مسئولیت زاست و باید حتماً برایش استراتژی داشته باشیم.

سرپرست گروه «لیان» درباره اجراهای این گروه و استقبال از آن در استرالیا نیز گفت: سه رسانه مهم و اصلی استرالیا کنسرت «لیان» در این کشور را پوشش دادند و با برگزاری نشست های تخصصی، به بررسی این گونه از موسیقی پرداختند. کارشناسانی درباره ما نظر دادند و جالب است که صدای ما در خارج ایران بلندتر است و این بار در تور جدید «لیان» به این موضوع مهم به شکلی ویژه خواهیم پرداخت.

علی حق شناس تهیه کننده و مدیر برنامه های گروه «لیان» نیز درباره ادامه این تور در اقصی نقاط ایران و جهان گفت: بعد از اجرای تهران، گروه «لیان» به اصفهان، اهواز، شیراز، شمال ایران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور سفر خواهد کرد. «لیان» در تور قبلی با اجرا در بیش از ۴۰ شهر ایران، رکورددار تعداد سانس اجرا در بسیاری از شهرها بود که حتی مهم ترین خواننده های پاپ هم نتوانستند به آن برسند و این حجم از استقبال قابل توجه است.

کنسرت تهران «لیان»، ۷ شهریور در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی به تهیه کنندگی شرکت «کامیاب بهاران» روی صحنه می‌رود و بلیت فروشی آن نیز در سایت «ایران کنسرت» آغاز شده است.