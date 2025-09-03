به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه دف‌نوازان ایران زمین با عنوان «هِزار هَزار دف» با هدف همدلی بیش از پیش نوازندگان ساز دف ایران زمین، به همت واحد موسیقی فرهنگسرای بهمن، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار می‌شود.

این برنامه با اجرای اساتید کردستان، گروه اخوان کردستان، به سرپرستی منصور مرادی و با حضور سیدعلاالدین یاسینی، خلیفه جلال زندسلیمی، سیدبهاالدین حسینی، وریا عارفی، مسلم علیپورابراهیم علیپور، ابراهیم مرادی و محمد مرادی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ به دریاچه شهدای خلیج‌فارس مراجعه کنند.

تمامی دف‌نوازان با هر سطح نوازندگی می‌توانند در این برنامه حضور به هم رسانند.