خبرگزاری مهر -گروه هنر؛ فصل جدید برگزاری کنسرت‌ها در تهران و شهرهای مختلف کشور از روز دوشنبه سوم شهریور آغاز می‌شود. مسیری سود ده اما پرچالش برای تهیه کنندگان، کنسرت‌گذاران، خوانندگان و سایر فعالان موسیقی که این بار از پس اتفاقات، خبرها و ابلاغیه‌هایی که طی هفته‌های گذشته از سوی مراجع ناظر بر برگزاری کنسرت‌ها به آنها ارائه شده دربرگیرنده چالش‌های فراوانی است و می‌تواند فصل جدید کاری آنها را با فراز و نشیب‌های متعددی همراه سازد.

طبیعتاً در مسیر برگزاری کنسرت‌ها که همواره و در هر برهه زمانی با بحران‌ها، چالش‌ها و اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است، موضوعات مهمی می‌تواند در مقاطع زمانی مختلف توسط رسانه‌ها با هر گرایشی مورد کنکاش و جستجو قرار گیرد؛ نقدهایی که برخی از آنها منصفانه و برخی هم با فضایی غیر منصفانه و از روی حب و بغض‌های شخصی و منفعت طلبانه ارائه می‌شوند.

شاید بسیاری از مخاطبان بر این باور باشند که برگزاری کنسرت منبع بسیار راحت و بی دردسری برای درآمدزایی میلیاردی است اما همه فعالان این عرصه می‌دانند برای رسیدن به منافع مادی از قبال برگزاری اجرای زنده، مصائب و چالش‌های زیادی هست که باید مرد میدان و آشنا به روندی بود که همه می‌دانند اکنون در چه فرآیند عجیب و غریبی قرار دارد.

به هر حال فصل جدید برگزاری کنسرت‌های موسیقی کشور این بار با سه چالش اصلی آماده میزبانی از مخاطبان تشنه موسیقی است که فعلاً بخش اعظمی از مارکتینگ و برنامه‌های سالن‌های کنسرتش در اختیار برگزارکنندگان کنسرت‌های به اصطلاح «سرگرم کننده» است. چارچوبی که نباید منکر برگزاری این اجراها با هدف افزایش «نشاط اجتماعی» آن هم در این برهه تاریخی حساس شد اما طبیعتاً باید مسیری هم برای برگزاری کنسرت‌های جدی تر با مضامین غنی‌تر هم باز شود تا آنچه «توازن» می‌نامیم در این فرآیند با تبیین کلید واژه‌هایی چون «عدالت فرهنگی» محقق شود. شرایطی که به هزار و یک دلیل هنوز در روند برگزاری اجراهای زنده به طور کامل محقق نشده و امید می‌رود با برنامه ریزی مناسب‌تر توسط مجموعه‌هایی چون دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و دیگر مراجع وارد روند بهتری شود.

اکنون کنسرت‌گذاران با توجه به ابلاغیه‌ها، مصاحبه‌های متعدد و مطالبی که طی روزهای گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده، با سه چالش ممنوعیت افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها، ارائه تاییدیه ایمنی سالن‌های برگزاری کنسرت بر اساس نظارت‌های صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین انتقاد بسیاری از مخاطبان از کیفیت ارائه شده در کنسرت‌ها روبه‌رو هستند.

سه چالش بسیار مهم که درباره اولی باید گفت فعلاً خبر جدیدی غیر از همان ابلاغیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها در دست نیست و قیمت گذاری اجراها همچنان روند صعودی خود را طی می‌کنند به طوری که در برخی برنامه‌ها قیمت بلیت به سقف یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

درباره ماجرای پرچالش ایمنی سالن‌های برگزاری کنسرت هم باید گفت که طی روزهای گذشته گویا ملاقات‌های متعددی میان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران سازمان آتش نشانی انجام گرفته که باید منتظر نتایج مثبت و روشن آن بود. مسیری که سخنگوی سازمان آتش نشانی از روند مطلوب نتایج این مذاکرات با در نظر گرفتن قوانین دفتر موسیقی، شرایط فعلی سالن‌ها، مخاطبان و کنسرت گذاران خبر می‌دهد.

در حوزه کیفیت برگزاری کنسرت‌ها هم فعلاً در روی همان پاشنه می‌چرخد و بعید به نظر می‌رسد غیر از چند خواننده که همواره برای ارائه کیفیت مطلوب‌تر تلاش می‌کنند، دیگر خوانندگانی که به پول تا کیفیت بیشتر اهمیت می‌دهند، بخواهند کاری برای ارتقا انجام دهند. مسیری که نماد روشن آن همان قضیه «پلی بک خوانی» است که در این سال‌های آنچنان با ترفندهای زیرکانه مبتنی بر فناوری‌های جدید اجرای زنده در کنسرت‌ها ارائه می‌شود که مخاطبان بینوا و حتی تماشاگران حرفه‌ای هم به سختی متوجه این ترفندها می‌شوند.

به هر ترتیب آنچه می‌خوانید برنامه فصل جدید کنسرت‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور است که برنامه آن بر اساس انتشار در سامانه‌های رسمی فروش بلیت کنسرت پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند. مسیری که قطعاً به جهت ماجرای افزایش قیمت بلیت‌ها و نسبت آن در سبد فرهنگی خانوار ایرانی در قالب همان کلید واژه مورد تاکید «نشاط اجتماعی» یا «هنر برای همه» با اما و اگرهایی هم همراه است. شرایطی که باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار نحوه برگزاری کنسرت‌ها خواهد بود.

* دوشنبه - سوم شهریور

- کنسرت «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار وحدت، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت رضا بهرام، فضای باز کاخ نیاوران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا طلیسچی، مرکز همایش‌های خاوران تبریز، قیمت بلیت: ۲۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت آرمین زارعی، سالن سیتی سنتر اصفهان، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت علیرضا قربانی، فضای باز ورزشگاه آزادی، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

* سه شنبه - چهارم شهریور

- کنسرت «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- اپرای «شیدا - پرواز همای»، فضای باز کاخ نیاوران تهران، قیمت بلیت: تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

- کنسرت گرشا رضایی، هتل جهانگردی شهر لار، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

- کنسرت آرمین زارعی، سالن سیتی سنتر اصفهان، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت علیرضا قربانی، فضای باز ورزشگاه آزادی، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

- کنسرت رضا بهرام، فضای باز کاخ نیاوران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی، سالن امیرمهر اکسین محمود آباد، قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان

- کنسرت مسیح و آرش، تالار حافظ شیراز، قیمت بلیت: ۴۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

* چهارشنبه - پنجم شهریور

- کنسرت «همنوازان حصار» علی قمصری، تالار وحدت، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- اپرای «شیدا - پرواز همای»، فضای باز کاخ نیاوران تهران، قیمت بلیت: تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

- رسیتال پیانو پویا رمضانیان، تالار رودکی تهران، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا قربانی، فضای باز ورزشگاه آزادی، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی، سالن سینما جهان نما چالوس، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا یک میلیون تومان

- کنسرت رضا بهرام، فضای باز کاخ نیاوران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

- کنسرت حامیم، هتل اسپیناس تهران، قیمت بلیت: ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا طلیسچی، سالن شهید آوینی بندرعباس، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

- کنسرت آرمین زارعی، سالن سیتی سنتر اصفهان، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت گروه «نوان»، تالار مرکزی یزد، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت گروه «دیوان»، بلک باس ایران مال تهران، قیمت بلیت: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان

* پنجشنبه - ششم شهریور

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی، تالار رودکی تهران، قیمت بلیت: ۵۸۵ هزار تومان

- کنسرت موسیقی نواحی گروه «آژین»، فرهنگسرای ارسباران تهران، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا قربانی، فضای باز ورزشگاه آزادی، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

- کنسرت رضا بهرام، فضای باز کاخ نیاوران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

- کنسرت آرمان گرشاسبی، استادیوم تنیس انقلاب، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار وحدت، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «نوان»، تالار مرکزی یزد، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت «اون زمان و این زمان»، بلک باکس ایران مال تهران، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی، مرکز همایش‌های تله کابین رامسر، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلیون تومان

- کنسرت حامیم، تالار هتل اسپیناس تهران، قیمت بلیت: ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

- اپرای «شیدا - پرواز همای»، فضای باز کاخ نیاوران تهران، قیمت بلیت: تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «دلشدگان»، تالار فردوسی تویسرکان، قیمت بلیت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان

- کنسرت گرشا رضایی، سالن پانوراما جزیره کیش، قیمت بلیت: ۸۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

- کنسرت افشین آذری، سالن همایش‌های خاوران تبریز، قیمت بلیت: ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت حسن میناپور، سالن مجتمع فجر سنندج، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان

- کنسرت ناصر زینلی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

- کنسرت مسیح و آرش، سالن هلال احمر زنجان، قیمت بلیت: ۲۷۰ تا ۶۵۰ هزار تومان

* جمعه - هفتم شهریور

- کنسرت بداهه نوازی علی اصغر عربشاهی و رشید کاکاوند، سالن کتابخانه قزوین، قیمت بلیت: ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

- کنسرت ویژه بانوان گروه «آوای صحرا» - تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «لیان»، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

- اپرای «شیدا - پرواز همای»، فضای باز کاخ نیاوران تهران، قیمت بلیت: تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «دلشدگان»، تالار فردوسی تویسرکان، قیمت بلیت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان

- کنسرت محمد علیزاده، سالن میزبان بابلسر، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «نوان»، تالار مرکزی یزد، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

- کنسرت سامان جلیلی، سالن دنیای آرزو ساری، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا قربانی، فضای باز ورزشگاه آزادی، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

* شنبه - هشتم شهریور

- کنسرت گرشا رضایی، سالن حافظ شیراز، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی، سالن اکومال کرج، قیمت بلیت: ۶۰۰ تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا طلیسچی، سالن بولینگ مریم کیش، قیمت بلیت: ۷۰۰ هزار تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان

* سه شنبه - یازدهم شهریور

- کنسرت امید حاجیلی، سالن آرش مال انزلی، قیمت بلیت: ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی، سالن اریکه آریایی آمل، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

* چهارشنبه - دوازدهم شهریور

- کنسرت حمید عسگری، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا طلیسچی، برج میلاد تهران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

* پنجشنبه - سیزدهم شهریور

- کنسرت گروه موسیقی «رادها»، کوشک باغ هنر تهران، قیمت بلیت: ۵۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان

- کنسرت ارکستر «شرر»، تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت مسعود صادقلو، تالار شهر پردیس، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت آرمین زارعی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

* جمعه - چهاردهم شهریور

- کنسرت ویژه بانوان گروه «آوای شورانگیز»، تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۵۲۵ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت ارکستر «آکادمیک پایتخت»، تالار رودکی تهران، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «نوان»، هتل اسپیناس تهران، قیمت بلیت: ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

- کنسرت صالح آدینه، بلک باکس ایران مال تهران، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت سیامک عباسی، برج میلاد تهران، قیمت بلیت: ۴۵۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

- کنسرت حمید حامی و ارکستر نوای آفتاب، تالار بزرگ وزارت کشور، قیمت بلیت: به زودی اعلام می‌شود.

* شنبه - پانزدهم شهریور

- کنسرت کیان پورتراب، فضای باز کاخ نیاوران تهران، قیمت بلیت: ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

* سه شنبه - هجدهم شهریور

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلون و ۲۰۰ هزار تومان

* چهارشنبه - نوزدهم شهریور

- کنسرت گرشا رضایی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلون و ۲۰۰ هزار تومان

- کنسرت مسیح و آرش، هال پانوراما کیش، قیمت بلیت: ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

* پنجشنبه - بیستم شهریور

- کنسرت رضا یزدانی، برج میلاد تهران، قیمت بلیت: ۴۵۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

* چهارشنبه - بیست و ششم شهریور

- کنسرت علی عبدالمالکی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، قیمت بلیت: ۳۵۰ هزار تا یک میلون و ۲۰۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی، سالن رویال هال اسپیناس تهران، قیمت بلیت: ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

* پنجشنبه - بیست و هفتم شهریور

- کنسرت ارکستر «چکاوک»، تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

* جمعه - بیست و هشتم شهریور

- کنسرت ویژه بانوان گروه «نهال»، تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان