وقوع طوفان و سیل در آمریکای لاتین بنادر پرو را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه‌های محلی مکزیک اعلام کردند که دو نفر در کرتارو، مرکز این کشور بر اثر سیل ناشی از باران‌های شدید که بخش‌هایی از کشور را درگیر کرده است، جان باختند.

آژانس حفاظت مدنی محلی گزارش داد که کمی قبل از نیمه‌شب جمعه، دو جسد در منطقه‌ای که به شدت آسیب دیده بود، پیدا شد.

کرتارو، پایتخت ایالتی به همین نام است که به خاطر معماری دوران استعماری خود شناخته می‌شود. مکزیک دیروز و شنبه شاهد باران‌های شدید بود که خساراتی به بار آورده و مقامات فدرال را وادار به فعال‌سازی طرح کمک نظامی کرده است.

در مکزیکو سیتی، فرودگاه بنیتو خوارز، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های آمریکای لاتین، به دلیل مشکلات دید برای مدت کوتاهی عملیات خود را متوقف کرد.

در اواسط ماه اوت، آب فرودگاه و منطقه اطراف آن را فرا گرفت که منجر به لغو پروازها برای چندین ساعت و وارد آمدن خسارت شد.

امسال بارش باران‌های شدید به ویژه در مکزیک و به خصوص در پایتخت ثبت شده است.

همچنین مقامات پرو ۸۸ بندر از ۱۲۲ بندر خود را به دلیل امواج بلند ناشی از بادهای شدید در جنوب اقیانوس آرام را تعطیل اعلام کرد. بنا بر اعلام مقامات دریایی پرو، این طوفان منجر به کشته شدن یک نظامی این کشور شده است.

نیروی دریایی پرو از مرگ یک سرباز خود بر اثر سقوط از قایق گشتی در پوئرتو پیمنتل، در ۷۸۰ کیلومتری شمال پایتخت لیما، خبر داد.

مقامات دریایی همچنین هشدار دادند که تعداد بنادر بسته شده ممکن است بسته به شدت پدیده که انتظار می‌رود تا اواسط هفته آینده ادامه یابد، افزایش یابد.

مدیریت ناوبری نیروی دریایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مجموع، ۸۸ بندر از ۱۲۲ بندر پرو بسته شده است که نشان می‌دهد تأثیر امواج بر سواحل پرو قابل توجه است.