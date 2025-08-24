۲ کشته بر اثر بارندگی شدید و سیل آسا در مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع محلی در مکزیک در آمریکای لاتین از بارندگی شدید در بخش هایی از این کشور خبر دادند.

بارش شدید باران در منطقه کویرتارو در مزکز مکزیک باعث وقوع سیل گسترده شده است. سیلاب خیابان‌ها و خانه‌های مسکونی را دربر گرفته و باعث اختلال در رفت‌وآمد و آسیب به زیرساخت‌ها شده است.

منابع محلی اعلام کردند که سیل دو نفر را طعمه خود کرده است.

همزمان در مکزیکوسیتی، فرودگاه بنیتو خوارز، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های آمریکای لاتین، به دلیل مشکلات دید، فعالیت خود را برای مدت کوتاهی متوقف کرد.

در اواسط ماه اوت، فرودگاه و مناطق اطراف آن دچار آبگرفتگی شد و باعث لغو پروازها برای چند ساعت و خساراتی شد. امسال، بارندگی‌های شدیدی در مکزیک، به ویژه در پایتخت این کشور ثبت شده است. دانشمندان می‌گویند تغییرات اقلیمی باعث می‌شود رویدادهای شدید آب و هوایی در سراسر جهان شدیدتر و طولانی‌تر شوند.