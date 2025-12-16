وقوع سیل و تشکیل اتاق بحران در ریاست جمهوری بولیوی؛ ۲۰ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آلفردو تروش، معاون وزیر دفاع مدنی بولیوی اعلام کرد در پی جاری شدن سیل ناشی از باران‌های شدید در سانتا کروس که از آخر هفته این منطقه را تحت تاثیر قرار داده، ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز مفقود شده‌اند.

معاون وزیر دفاع مدنی بولیوی از ادامه عملیات جستجو و نجات در منطقه بدون وقفه خبر داد.

رودریگو پاز، رئیس‌جمهور بولیوی هم در این ارتباط اعلام کرد که برای پیگیری نزدیک تحولات منطقه، در کاخ ریاست‌جمهوری اتاق بحران و وضعیت تشکیل شده است.