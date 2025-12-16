  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

وقوع سیل و تشکیل اتاق بحران در ریاست جمهوری بولیوی؛ ۲۰ نفر کشته شدند

وقوع سیل و تشکیل اتاق بحران در ریاست جمهوری بولیوی؛ ۲۰ نفر کشته شدند

بر اثر سیلاب‌های ناشی از بارش‌های شدید در بولیوی که در نتیجه آن تا کنون ۲۰ تن جان باختند، اتاق وضعیت بحران در نهاد ریاست جمهوری این کشور تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آلفردو تروش، معاون وزیر دفاع مدنی بولیوی اعلام کرد در پی جاری شدن سیل ناشی از باران‌های شدید در سانتا کروس که از آخر هفته این منطقه را تحت تاثیر قرار داده، ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز مفقود شده‌اند.

معاون وزیر دفاع مدنی بولیوی از ادامه عملیات جستجو و نجات در منطقه بدون وقفه خبر داد.

رودریگو پاز، رئیس‌جمهور بولیوی هم در این ارتباط اعلام کرد که برای پیگیری نزدیک تحولات منطقه، در کاخ ریاست‌جمهوری اتاق بحران و وضعیت تشکیل شده است.

کد خبر 6691663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها