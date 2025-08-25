پویایی مساجد با مشارکت جوانان و توسعه امکانات فرهنگی رقم می خورد

حجت الاسلام سید محسن موسوی، امام جمعه شهرستان دهلران در استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرستان دهلران دارای ۷۵ مسجد است که ۲۰ مسجد دارای امام جماعت هستند و خوشبختانه حدود ۱۵ مسجد به صورت فعال در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مشارکت دارند.

وی افزود: هر هفته در هر مسجد برنامه ویژه‌ای اجرا می‌شود که محله و شهر را به حضور در مراسم دعوت می‌کند. پس از دهه اول محرم، مساجد به ترویج روضه‌های سیدالشهدا می‌پردازند و کلاس‌های قرآنی و آموزش جوانان در مساجد برگزار می‌شود.

امام جمعه دهلران با اشاره به پرورش جوانان فعال در مساجد گفت: از امام جماعت خواسته‌ایم تا جوانان و نوجوانان فعال را به حوزه علمیه معرفی کنند و همچنین آنها را در مکبری، اذان و اقامه و قرائت قرآن به ستاد نماز جمعه معرفی کنیم.

وی درباره امکانات تشویقی جوانان توضیح داد: با همکاری هیئت‌های مذهبی، جوانان فعال مساجد از استخر مجهزی که سرآمد استان ایلام است، بهره‌مند می‌شوند.

حجت الاسلام موسوی همچنین از اقدامات مرمتی و ساخت مساجد در دورافتاده‌ترین روستاها خبر داد و گفت: با توجه به گرمای شدید تا ۵۵ درجه، مساجد مسیر اربعین نیاز به کولر و سیستم سرمایشی داشتند که با حمایت استاندار محترم انجام شد تا علاوه بر رفاه زائران، برنامه‌های فرهنگی سالانه نیز در مساجد پیگیری شود.

وی در پایان تاکید کرد: مسجد با حضور امام جماعت زنده است و خانه‌های عالم نیاز به تکمیل دارند که فرمانداری قول مساعد برای حمایت داده است.