لزوم راه اندازی نهضت مسجد سازی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر سه شنبه در دومین نشست شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان ایلام اظهار کرد: می‌توان برای تقویت درسی و علمی جوانان در مساجد فعالیت کرد.

وی گفت: مساجد می‌توانند با تعامل و برنامه ریزی همه دستگاه‌های فعال در مساجد، محل مهارت افزایی برای جوانان و تربیت مدار باشد و برنامه‌های تخصصی و آموزشی در سطح مساجد انجام شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه ضرورت نهضت مسجد ساختن به صورت یک مجتمع فرهنگی و هنری را در سطح استان احساس می‌شود و باید این حرکت را در سطح استان شروع کرد، گفت: در شرایط فعلی اعتماد عمومی به مساجد در سطح جامعه وجود دارد.

وی عنوان کرد: باید دست به دست هم داده و نهضت مسجد سازی با همکاری و همیاری مردم و خیرین در استان شروع شود چرا که مسجد مرکز و کانون هر محله و شهر است.

کریمی تبار با بیان اینکه راه اندازی نهضت مسجد سازی در استان ایلام یک ضرورت است، اضافه کرد: در طرح جامع شهری و تفصیلی شهر باید در جاهایی که ضرورت دارد نسبت با ساخت مسجد در سطح شهر ایلام اقدام کرد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: ایام شیوع کرونا نشان داد که تأثیر امام جماعت تاثیر بسیار بالایی است و خیلی از آسیب‌های اجتماعی را در مساجد حل می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها و نهادهای فعال در مساجد هم باید یک حمایت مالی از امام جماعت داشته باشند و محور فعالیت‌ها هم امام جماعت باشد.