فیلم کوتاه «تماس یک فرشته» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «تماس یک فرشته» به کارگردانی محمد زارع و نویسندگی حنیف منتظر قائم پس از طی مراحل تدوین آماده نمایش شد.

این اثر که با تهیه‌کنندگی مجموعه پلاتو هنر تولید شده است، به‌زودی راهی جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی می‌شود.

هم‌زمان با پایان تدوین، پوستر رسمی فیلم با طراحی صادق منصورخاکی نیز رونمایی شد.

زارع در مقام کارگردان پیش‌تر آثاری همچون «سیاه‌زخم»، «راز سامیه» و «آرزویم را دعا کن» را ساخته که بیشتر با رویکردی مستندگونه و دغدغه‌محور، به روایت زندگی انسان معاصر پرداخته‌اند.

«تماس یک فرشته» داستان زندگی دختری جوان است که در مسیر پرچالش زندگی شخصی خود با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌شود و در واپسین لحظات عمرش اتفاقاتی رقم می‌خورد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نورا رحمن‌پور بازیگر کودک، علی جدیدی بازی‌گردان، نریمان ماهد دستیار کارگردان، علی راهداری مدیر فیلم‌برداری، عاطفه رضایی طراح گریم، علیرضا بوربور صدابردار، علی فراهانی دستیار صدا، ریحانه زمزم طراح صحنه، محمد عسگری نورپردازی، علی خیری و امین نوذری دستیاران تصویر، صادق منصورخاکی طراح گرافیک و عکاس، نرگس ذکایی منشی صحنه و روابط عمومی.