به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید موکت همواره یکی از دغدغههای مهم برای خانوادهها، شرکتها و حتی هتلها بوده است. بسیاری از مشتریان در هنگام انتخاب، با اختلاف قیمتهای چشمگیر در بازار روبهرو میشوند و این موضوع باعث ایجاد تردید در تصمیمگیری میشود. یکی از راهکارهای در دسترس، خرید موکت پالاز به صورت مستقیم از کارخانه است؛ روشی که هم هزینههای اضافی واسطهها را حذف میکند و هم این امکان را فراهم میسازد تا محصول اصل و باکیفیت به دست مصرفکننده برسد.
چکیده مطلب
|
توضیح
|
موضوع
|
حذف واسطه، قیمت واقعی، ضمانت اصالت
|
مزیت خرید مستقیم
|
کاهش هزینهها نسبت به فروشگاههای سطح شهر
|
مقایسه با بازار
|
پالازموکت؛ تولیدکننده ایرانی با استانداردهای جهانی
|
برند پیشنهادی
|
منازل مسکونی، دفاتر کاری، هتلها، سالنهای کنفرانس
|
مناسب برای
چرا خرید مستقیم از کارخانه اهمیت دارد؟
بررسیها نشان میدهد که زنجیره تأمین کالا میتواند هزینههای نهایی برای مصرفکننده را تا حد زیادی بالا ببرد. این اختلاف بهدلیل وجود واسطههای متعدد، اجاره مغازهها، تبلیغات و سایر هزینههای سربار است. بنابراین، خرید مستقیم از کارخانه یعنی پرداختن پول واقعی برای کیفیت محصول، نه هزینههای اضافی.
برند پالازموکت؛ ترکیب اصالت ایرانی با استاندارد جهانی
پالازموکت بهعنوان نامی آشنا و یکی از پیشگامان صنعت موکت در ایران، همواره توانسته با استفاده از فناوری روز و مواد اولیه مرغوب، محصولاتی مطابق استانداردهای جهانی تولید کند.
در وبسایت پالاز آمده است:
پالاز موکت در سال ۱۳۵۳ همزمان با تخصیص فضا برای ساخت کارخانجات، مطالعات همه جانبۀ گسترده و بررسیهای مختلف در زمینه تولید را آغاز نمود. در سال ۱۳۵۶ با افتتاح اولین خطوط تولید، فعالیت رسمی پالاز آغاز شد. از همان ابتدای کار با در نظر گرفتن کیفیتی در سطح بهترینهای جهان، طراحی و تولید انواع موکتهای کات پایل، لوپ پایل و موکتهای فرشی آغاز گردید. تولید موکتهای فرشی، آغاز گر تلاش بی وقفه در جهت رشد و رسیدن به جایگاه امروز گروه را پایه ریزی نمود.
از جمله ویژگیهای موکتهای پالاز
مقاومت بالا در برابر سایش
عایق حرارتی و صوتی
تنوع بینظیر در رنگ و طرح
خرید آنلاین از فروشگاه اینترنتی اصلی پالاز
در وبسایت shop.palaz.com میتوانید محصولات را در چهار دسته موکت، پادری، فرش گونه و کفپوش بررسی کرده و با استفاده از فیلترها به راحتی گزینه مناسب خود را بیابید.
برای انتخاب موکت، ابتدا باید به محل استفاده توجه کنید:
برای فضاهای مسکونی یا کمتردد، موکتهای کات با پرز بلند و نرم بهترین گزینهاند.
در محیطهای اداری یا با تردد متوسط، موکتهای لوپ با مقاومت بالا پیشنهاد میشوند.
برای فضاهای تجاری و پر رفتوآمد، موکتهای کات مدرن با دوام استثنایی مناسباند.
از آنجا که عرض موکتهای پالاز ۳ متر و طول آنها از ۱ تا ۱۲ متر متغیر است، بهتر است پیش از خرید متراژ فضای خود را محاسبه کنید. برای این کار طول و عرض اتاق را اندازه بگیرید، بخشهای خاص مانند پله یا گوشهها را جداگانه حساب کنید و حدود ۱۰٪ متراژ اضافی برای برشکاری در نظر داشته باشید. در صورت نیاز میتوانید از خدمات رایگان متراژگیری در تهران یا مشاوره کارشناسان استفاده کنید.
پس از انتخاب محصول، آن را به سبد خرید اضافه کنید و در صورت تمایل خدمات نصب را نیز انتخاب نمایید. سپس با ورود یا ثبتنام، آدرس تحویل را وارد کرده و خرید خود را نهایی کنید. پس از ثبت سفارش، کارشناسان پالاز ظرف ۲۴ ساعت برای هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.
لازم به ذکر است که سفارشهای پالاز در تهران با پیک یا وانت ارسال میشوند و هزینه آن متناسب با متراژ و مقصد، پیش از ارسال با شما هماهنگ خواهد شد. برای شهرستانها نیز محصولات طی ۳ تا ۵ روز کاری از طریق باربریهای معتبر تحویل داده میشوند. زمان دقیق بسته به مقصد متفاوت است و هنگام ثبت سفارش اطلاعرسانی خواهد شد. پالاز همواره تلاش میکند مطمئنترین و بهصرفهترین روش ارسال را برای مشتریان انتخاب کند.
جهت کسب اطلاعات و دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان پالاز میتوانید با شماره تلفن ۸۹۲۳۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
خرید عمده برای ادارات، هتلها و سازمانها
یکی از بخشهای مهم بازار موکت، سفارشهای عمده از سوی هتلها، سالنهای کنفرانس و سازمانهای بزرگ است. در چنین شرایطی، خرید مستقیم از کارخانه مزیت ویژهای دارد؛ چراکه امکان تأمین سریع حجم بالای محصول با رنگ و طرح یکسان فراهم میشود.
پرسشهای متداول
۱. آیا خرید مستقیم تنها برای سفارشهای عمده امکانپذیر است؟
خیر. شرکت پالاز امکان خرید بصورت متری و کم حجم را نیز برای مصرفکننده خانگی فراهم کرده است.
۲. تفاوت کیفیت موکت در خرید مستقیم و فروشگاههای مجاز چیست؟
از نظر کیفیت تفاوتی وجود ندارد اما در خرید آنلاین موکت، فرآیند خرید و انتخاب بسیار سادهتر است.
۳. ارسال موکت و سایر محصولات پالاز به شهرستانها چقدر طول میکشد؟
۳ تا ۵ روز کاری از طریق باربریهای معتبر.
جمعبندی
خرید مستقیم موکت از کارخانه، یک انتخاب هوشمندانه برای افرادی است که میخواهند با هزینه کمتر، کیفیت بالاتر و تنوع واقعی دسترسی داشته باشند. تجربههای واقعی نشان داده که این روش بهویژه برای سازمانها و خریدهای عمده، صرفهجویی مالی و زمانی قابلتوجهی به همراه دارد. برندهایی مانند پالاز با ارائه محصولات استاندارد و خدمات مستقیم، میتوانند این مسیر را برای مشتریان سادهتر و مطمئنتر کنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما