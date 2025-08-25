به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، پویش «روایت ایستادگی» که از ۳۰ خرداد و در میانه جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود، با شعار «روایتی از ایستادگی ملت ایران» موفق شد در مدت ۲ ماه، ۲۰۰ نوبت اکران برگزار کرده و میزبان ۱۵ هزار مخاطب شود.

این رویداد فرهنگی با محوریت اکران فیلم‌های «خدای جنگ»، «اسفند» و «اشک هور» در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، اصفهان، تهران، اسلامشهر و مشهد به صورت حضوری اجرا شد.

همچنین ۱۳۰ مسجد در ۹۰ شهر و روستای کشور به جمع میزبانان این پویش پیوستند و امکان تماشای جمعی فیلم‌های سینمای مقاومت را برای مردم فراهم کردند. از جمله شهرهای مشارکت‌کننده در طرح اکران سیار می‌توان به رامهرمز، خشت، نایین، بیرجند، دلیجان، وردنجان، ساری، اردبیل، خلخال، تبریز، قم و رودان اشاره کرد.

پویش «روایت ایستادگی» با هدف انتقال مفاهیم ایثار، شهادت و هویت انقلابی از طریق ابزار سینما در بستر فرهنگی مساجد طراحی شده است و گامی در جهت پیوند میان هنر، مردم و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.