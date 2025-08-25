به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: برای اولین بار در سازمان بهزیستی کشور، یارانه نگهداری کودکان در مراکز شبانهروزی غیردولتی در گروههای سنی مختلف، ۵۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس دستور رئیس سازمان و تأمین اعتبار لازم، این تخصیص جدید به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: بر این اساس، کودکان زیر ۱۲ سال که پیش از این ماهانه ۴ میلیون تومان یارانه دریافت میکردند، اکنون ۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. همچنین کودکان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال که قبلاً ۵ میلیون تومان میگرفتند، ۷ میلیون تومان دریافت میکنند. همچنین مراکز شاملسازی که کودکان بیسرپرست و معلول را نگهداری میکنند، به ازای هر نفر ۸ میلیون تومان سرانه دریافت خواهند کرد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه بیان کرد: به همین نسبت، کمک هزینه ماهیانه کودکانی که درون خانوادهها نگهداری میشوند نیز نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: علاوه بر این، تمامی کارکنان مراکز شیرخوارگاههای بهزیستی به دلیل حساسیت کاری بالا و ارائه خدمات شبانهروزی به گروههای سنی خاص که شامل مراقبت، نگهداری، تغذیه و رسیدگی بهداشتی میشود و کاری بسیار طاقتفرساست مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
موسوی گفت: با رویکرد رئیس سازمان بهزیستی نسبت به ارتقای منزلت اجتماعی کارکنانی که مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند، رفاهی ویژهای برای آنان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که علاوه بر کمکهای رفاهی معمول که از سوی ستاد سازمان بهزیستی به تمام پرسنل استانها پرداخت میشود، مبلغی اضافه با افزایش حدود ۸۰ درصدی به صورت طبقهبندی شده تخصیص یافته است.
موسوی چلک در پایان افزود: به این ترتیب، پرسنلی که در شیفتهای شبانهروزی شیرخوارگاهها خدمت میکنند، حدود ۸۰۰ هزار تومان و پرسنل اداری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش رفاهی خواهند داشت که از شهریورماه اعمال خواهد شد؛ این طرح ویژه شامل حدود ۸۰۰ نفر از پرسنل شیرخوارگاهها اعم از کادر شیفت، مدیران، مددکاران، روانشناسان، کادر اداری و مربیان شبانهروزی میشود.
